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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ضمن فعاليات مبادرة " اتحضر للاخضر "

محافظ أسيوط : استمرار حملات التشجير للمراكز والأحياء

أعمال التشجير
أعمال التشجير

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط إن حملات التشجير والتوعية بالحفاظ على البيئة من التلوث بكافة اشكاله مستمرة بكافة قرى ومراكز واحياء المحافظة وضرورة التنسيق مع كافة الجهات المعنية وذلك ضمن المبادرة الرئاسية " اتحضر للأخضر" ، مشيرا الى انه تم تنظيم عدة حملات تشجير وتوعية باحياء شرق وغرب وقرى مركز الفتح  بمشاركة ادارة البيئة بالمحافظة ومسئولى البيئة بالمراكز والأحياء تضامنا مع الاحتفال بيوم البيئة العالمي هذا العام وذلك تحت شعار ( استعادة النظم البيئية من أجل الطبيعة )  .

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حيث شاركت حملة من ادارة البيئة بالمحافظة برئاسة هالة فرغلي، مدير إدارة شئون البيئة بالمحافظة بتشجير شارع العطيفي بحي غرب وتشجير محيط كلية الخدمة الاجتماعية بحى شرق بـ٣٥ شجرة بالاضافة الى تشجير بعض شوارع مركز ومدينة الفتح بمشاركة مسئولى البيئة والتشجير بحى شرق وغرب ومركز ومدينة الفتح .

خطة كاملة للتوعية بأهمية النظافة 

وأشارت هالة فرغلى إلى أن الحملات مستمرة بمراكز واحياء المحافظة بالمشاركة مع الجمعيات الاهلية ومؤسسات المجتمع المدنى ومسئولى البيئة والتشجير بالمراكز والاحياء لتنفيذ فعاليات نظافة وتوعية وتشجير بمدن وقرى المحافظة لرفع مستوى النظافة والعمل على تقديم خدمات أفضل للمواطنين وذلك ضمن خطة المحافظة للتوعية بأهمية النظافة والحفاظ على البيئة وزراعة الأشجار بالشوارع والميادين فضلا عن توعية اصحاب المحلات والمنشات بضرورة الحفاظ على البيئة والاهتمام بالتشجير والالتزام بالاشتراطات البيئية فى الحفاظ على البيئة .

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محافظ أسيوط حملات التشجير المراكز والأحياء الحفاظ على البيئة حملات التوعية شئون البيئة حي غرب أسيوط حي شرق أسيوط

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