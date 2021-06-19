قمة نارية.. ألمانيا تتحدى البرتغال في يورو 2020

يواجه المنتخب الألماني نظيره البرتغالي، مساء اليوم السبت، في الجولة الثانية من منافسات المجموعة السادسة، بيورو 2020.

ويسعى المنتخب الألماني، الذي يواجه ضغوطا قبل مواجهة البرتغال، لتحقيق الفوز الأول في بطولة اليورو.

في المقابل يكفي منتخب البرتغال التعادل للصعود إلى الدور المقبل.

ويعول المنتخب البرتغالي على هدافه التاريخي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس، والذي حقق رقما تاريخيا رفقة منتخب بلاده بعدما سجل هدفين في شباك المجر، خلال مباراة الماضية.

وكان المنتخب الألماني قد تلقى هزيمة على يد فرنسا بهدف دون رد في الجولة الأولى، بينما حقق المنتخب البرتغالي الفوز على المجر بنتيجة 3-0.