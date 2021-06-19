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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

حريق ضخم بالكويت والعثور على جثة محترقة

حريق
حريق

أفادت صحيفة الراي الكويتية نقلا عن مصادرها، بأن غرفة العمليات تلقت بلاغا في الساعة 9:20 من صباح اليوم عن اندلاع حريق في مخزن يحتوي على ادوات منزلية وحديد وكراتين مخزنة وغيرها من المواد القابلة للاشتعال، حيث هرعت 7 مراكز للتعامل معه وهي ( مراكز الشويخ الصناعية والمدينة وصبحان والسالمية والاسناد والعارضية وميناء عبدالله) وتمت السيطرة عليه.

وذكرت الصحيفة الكويتية أن 7 مراكز للاطفاء تعاملت مع حريق اندلع، صباح اليوم السبت، في مخزن مساحته 40 الف متر مربع يقع خلف مبنى وزارة المواصلات في منطقة الشويخ الصناعية، عثر خلاله على جثة متفحمة لم تتعرف على هويتها بعد ويعتقد انها لاحد العاملين بالمخزن.

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وأشار المصدر الي انه تم العثور على جثة محترقة تماما، ولم يستدل على صاحبها حتى الان ويعتقد انها لحارس المخزن وتم نقلها للادلة الجنائية لكشف هويتها، لافتا انه بالرغم من سرعة الرياح الا ان جهود الاطفائيين ساهمت في عدم انتشار النيران للمخازن المجاورة.

وكانت وسائل إعلام كويتية، أفادت بمصرع مصري في الكويت "اختناقا وذلك خلال محاولته إنقاذ وإبعاد سيارته عن حريق التهم سيارة مجاورة له في الفروانية.

وقالت صحيفة "الراي" الكويتية، إن مصريا "شهم" دفع حياته ثمنا لإنقاذ الآخرين من حريق مركبته.


وأضافت أن بلاغا ورد عن حريق مركبتين بمنطقة الفروانية إحداهما لمقيم مصري ودفعته شهامته إلى ركوب سيارته المحترقة ونقلها بعيدا عن باقي المركبات من حولها لكي لا تمتد النيران إليها، وأثناء ذلك وخلال ابتعاده 100 متر فقد الوعي واختنق مما أدى الى وفاته.

وبحسب الصحيفة، حضرت فرق الإطفاء إلى المكان وأطفأت المركبتين.

الكويت حريق اندلاع حريق مراكز الشويخ الصناعية مراكز إطفاء

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