بإطلالة طبيعية.. منة فضالي تتألق في أحدث ظهور لها

شاركت الفنانة منة فضالي، جمهورها ومتابعيها بصور جديدة على حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

وظهرت منة فضالي فى الصورة بإطلالة طبيعية بدون مكياج، ونالت الصورة إعجاب متابعيها و علقوا كالتالى :"ايه الجمال ده"، و اضاف اخر" شكلك قمر ماشاء الله"، و علقت اخرى" شعرك تحفة".

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت منة فضالي على خصلات شعرها الانسيابي القصير المنسدلة، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان الهادئة وغير المبالغ فيها.

وشاركت منة فضالي في مسلسل «نسل الأغراب»، وهو من بطولة كلّ من أحمد السقا، وأمير كرارة، وأحمد مالك، وأحمد داش، ومي عمر، ونجلاء بدر، وسلوى عثمان، وعماد زيادة، وهدير عبدالناصر، وفردوس عبدالحميد، وأسماء أبواليزيد، وإدوارد، ومحمد جمعة، ومحمد مهران، ودياب، سيناريو وحوار وإخراج محمد سامي.



وينتمي مسلسل «نسل الأغراب» إلى الدراما الصعيدية، حيث يُجسد أحمد السقا دور شخص يُدعى «غفران الغريب»، بينما يظهر أمير كرارة في دور شقيقه «عساف الغريب»، وتقع بينهما العديد من المشكلات بسبب النساء والغيرة الشديدة ويتصارعان سويًا ويحاول كل منهما الانتصار لنفسه ولو على حساب الآخر، فضلًا عن أن كلا منهما من أم مختلفة.

تصدرت الفنانة منة فضالى تريند جوجل بسبب صورتها بالمايوه فى حمام السباحة والتي اثارت حالة من الجدل الواسع عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

ونرصد فى التقرير التالي القصة الكاملة لأزمة منة فضالي وظهورها بالمايوه في حمام السباحة.

بداية أزمة منة فضالى



نشرت الفنانة منة فضالي صورة جديدة لها عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك .

وظهرت في الصورة مرتدية مايوه باللون الأسود ، وكانت تجلس أمام حمام السباحة مرتدية نظارة، وشعرها منسدلا على كتفيها.

وعلقت الفنانة منة فضالي على الصورة، قائلة: احمل اجنحتك إلى حيث يشعر قلبك بالحرية.

وتلقت منة فضالى هجوم شرس من قبل متابعيها على الصورة حيث عبر البعض عن استيائهم بطريقة مبالغ فيها وغير مقبولة حيث تجاوز البعض فى ردوده وتعليقاته على الصورة وهو ما اغضب منة فضالى.