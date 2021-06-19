انتهاء امتحانات الفصل الدراسي الثاني بكلية الآداب جامعة العريش

انتهت اليوم امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2020-2021 بكلية الآداب جامعة العريش دون تسجيل أية شكوى أو إصابة بفيروس كورونا المستجد.

وتفقد الدكتور حسن عبد المنعم الدمرداش رئيس جامعة العريش، خلال جزلته اليوم التي رافقه فيها الدكتور عز الدين حسيني جاد نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ، سير لجان الامتحانات بكليات الجامعة العريش.

ولم يتم رصد أية مشكلة داخل لجان الامتحانات على مستوى الكليات، إلى جانب عدم تسجيل أي اصابات بفيروس كورونا المستجد بين طلاب جامعة العريشر أو القائمين على عملية الامتحانات.

مواد التعقيم

وصرح الدكتور حسن الدمرداش رئيس الجامعة، بأن تطبيق الإجراءات الإحترازية على رأس أجندته مؤكدا أنه يتفقد سير الامتحانات بمختلف كليات الجامعة للاطمئنان على حسن سير الامتحانات وحسن تطبيق الإجراءات الاحترازية.



وأضاف ، انه قد تم تزويد الكليات بأدوات ومواد التعقيم اللازمة حفاظا علي سلامة الطلاب وجميع العاملين بالجامعة.

من جانبه أكد الدكتور حاتم سلامة وكيل كلية الآداب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن عملية التعقيم تتم بصورة مستمرة للجان وكنترولات ومدخل وسلالم وحوائط الكلية مشيرا إلى توافر كافة أدوات ومواد التعقيم اللازمة.

واضاف سلامة، انه يقوم بالأشراف علي عملية التعقيم بنفسه حرصا على سلامة الطلاب وجميع العاملين بالكلية متمنيا النجاح والتوفيق لجميع الطلاب.

