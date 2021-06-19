نجم الزمالك: قفشة لاعب مؤثر وصعب التكهن بنتيجة مباراة الأهلي والترجي

علق عبداللطيف الدوماني، نجم نادى الزمالك السابق على حظوظ الأهلي أمام الترجي فى مباراة الليلة.

ويحل المارد الأحمر بقيادة الجنوب افريقي بيتسو موسيماني ضيفا على الترجي الذى يقوده معين الشعباني على ملعب حمادى العقربي فى رادس بذهاب نصف نهائى دورى ابطال افريقيا.

قال عبداللطيف الدومانى نجم الزمالك السابق في تصريحات خاصة لصدى البلد: مباراة الاهلي والترجي فى ذهاب نصف نهائي دوري ابطال افريقيا غاية فى الصعوبة نظرا لحساسية المواجهات العربية العربية.

أضاف: صعب التكهن بنتيجة مباراة الأهلي والترجي فى ذهاب نصف نهائي دوري ابطال افريقيا فى ظل الغيابات المؤثرة فى صفوف الفريقين.

تابع: الاهلي عنده مشاكل فى خط الدفاع بالتزامن مع قوه مهاجمي الترجي فى مباراة ذهاب نصف نهائي دوري ابطال افريقيا.

استطرد: قفشة لاعب مؤثر جدا خاصه انه افضل لاعبي الاهلي الفتره الاخيرة فى ظل اعتماد بيتسو موسيماني عليه فى اللقاءات التى تتسم بالحساسية.

أوضح ان الاوراق الرابحة فى مباراة الأهلي والترجي فى ذهاب نصف نهائي دوري ابطال افريقيا تتمثل فى الثلاثى محمد شريف وعلي معلول والمالي إليو ديانج.

وقال ايضا: اعتقد الاصابه التى لحقت بمحمد مجدى قفشة نجم الأهلي قبل مباراة الترجي فى ذهاب نصف نهائي دوري ابطال افريقيا سوف تؤثر عليه ومن المكن جدا إلا يجازف به بيتسو موسيماني ويحتفظ به للقاء العودة فى القاهرة.

يذكر أن فريق الأهلي سوف يلتقى يوم السبت المقبل فى القاهرة نظيره فريق الترجى فى مباراة الإياب بنصف نهائي دوري ابطال افريقيا.