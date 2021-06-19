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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أخبار النجوم

وحشني أنده اسمك.. إيمي سمير غانم تواجه أحزان وفاة أبيها

ايمي سمير غانم
ايمي سمير غانم

تصدرت الفنانة ايمي سمير غانم مؤشرات البحث (تريند) على محرك جوجل، بعد قيامها أمس الجمعة 18 يونيو، بزيارة قبر والدها النجم الكوميدي الراحل سمير غانم، فهي شديدة التعلق بأبيها، ونرصد فيما يلي مواقف إيمي سمير غانم بعد رحيل والدها.

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للجمعة الرابعة على التوالي| إيمي سمير غانم تزور قبر والدها.. شاهد

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إيمي سمير غانم تستعيد ذكرياتها مع والدها

للجمعة الرابعة على التوالي| إيمي سمير غانم تزور قبر والدها.. شاهد

حرصت الفنانة إيمي سمير غانم، على زيارة، قبر والدها الراحل، الفنان سمير غانم، وذلك فى رابع جمعة بعد وفاته.

ورصدت عدسة "صدى البلد"، صباح اليوم الجمعة، زيارة إيمي لقبر لوالدها الراحل سمير غانم، وظهر عليها التأثر والتزمت خلال الزيارة، بعدم ارتداء الملابس السوداء؛ نظرًا لعدم علم والدتها الفنانة الكبيرة دلال عبد العزيز بخبر وفاة والدها.

 

إيمي سمير غانم لوالدها الراحل: وحشني أنده اسمك.. بحبك يا سمير

نشرت الفنانة إيمي سمير غانم عددا من الصور من ألبوم الذكريات لوالدها الراحل الفنان سمير غانم على حسابها بتطبيق إنستجرام، بعد مرور 24 يوما على وفاته إثر إصابته بمضاعفات فيروس كورونا.

وعلقت إيمي سمير غانم على الصور التي برزت فيها المراحل العمرية لوالدها الراحل من أعماله في مرحلة الشباب وحتى أدواره الأخيرة قائلة:" اللهم اغفر لأبي حبيبي وارحمه برحمتك وارزقه نعيم القبر ونعيم الفردوس الأعلى يا حي يا قيوم.. وحشني أنده اسمك ( بحبك يا سمير)". 

 

دعوات بالرحمة والمغفرة.. إيمي سمير غانم من قبر والدها

شاركت الفنانة إيمي سمير غانم عبر خاصية الاستوري بحسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، فيديو من مقابر العائلة.

 

بعد 15 يوما من وفاته.. شاهد قبر الفنان سمير غانم

نشرت الفنانة إيمي سمير غانم، عبر خاصية القصص (ستوري) على حسابها الرسمي بتطبيق الصور إنستجرام، صورة لقبر والدها النجم الكوميدي الراحل سمير غانم، أثناء زيارتها له، يوم الجمعة 4 يونيو، وذلك بعد خمسة عشر يومًا من وفاته.

وظهر قبر الفنان سمير غانم، في الصورة، وعليه أغصان النخيل، ومدون عليه آيات قرآنية على لوحات رخامية، ولم تظهر ابنته إيمي في الصور بوجهها.

 

بحبكوا أوي.. إيمي سمير غانم تنشر صورة تجمع والدها ودلال عبد العزيز

حرصت الفنانة إيمي سمير غانم، على مشاركة متابعيها وجمهورها، بصورة من دولاب الذكريات تجمع والدتها مع النجم الكبير الراحل سمير غانم، الذى غادر عالمنا منذ أيام عن عمر يناهز الـ 84 عامًا.
وكتبت ايمي عبر حسابها علي انستجرام " بحبكوا اوي و ربنا معانا ، ربنا كبير"  نالت اعجاب متابعيها.

 

آخر أعمال سمير غانم

وكانت آخر أعمال سمير غانم قبل رحيله، مسرحية “الزهر لما يلعب” التي قدمها خلال عام ٢٠٢٠، ولولا وفاته كان سيعاد عرضها خلال العام الجاري.

“الزهر لما يلعب” من تأليف أحمد الإبياري وإخراج طارق الإبياري، وشارك في بطولتها شيرين ورضا حامد وإيمان السيد ومنير مكرم. 

 

حياة سمير غانم

سمير غانم مواليد عام 1937 تخرج فى كلية الزراعة جامعة اﻹسكندرية، ثم التقى بكلٍ من جورج سيدهم والضيف أحمد، وكونوا معا ثلاثي أضواء المسرح الذى لمع من خلال مجموعة الاسكتشات الكوميدية الشهيرة .

ثم قدم الثلاثة بعدها عددًا من الأفلام والمسرحيات الناجحة، وبعد وفاة الضيف أحمد قدم مع جورج سيدهم عدة مسرحيات، وفي ثمانينات القرن العشرين لمع نجمه في سماء فوازير رمضان التى قدمها لعدة أعوام، هذا إلى جانب عدد ضخم من الأعمال السينمائية والتليفزيونية والمسرحية البارزة.

 

وفاة سمير غانم

توفي الفنان الكبير سمير غانم، عصر الخميس 20 مايو، عن عمر ناهز 84 عاماً، وذلك بعد تعرضه لوعكة صحية، ونقل على أثرها لغرفة العناية المركزة بأحد مستشفيات المهندسين واستمر فيها لأكثر من أسبوعين، وتدهورت حالته الصحية فى الأيام الماضية حتى لفظ أنفاسه الأخيرة هناك.

 

جنازة سمير غانم

شُيع جثمان النجم الكوميدي الراحل سمير غانم من مسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس - بعد ظهر يوم الجمعة 21 مايو - بعدما وافته المنية يوم الخميس، عن عمر ناهز 84 عامًا. 

ورصدت عدسة “صدى البلد”، مراسم جنازة سمير غانم، بمشاركة نجوم الفن، كان أبرزهم: «إلهام شاهين، محمود حميدة، نهال عنبر، يسرا، سماح أنور، ميرفت أمين، أشرف زكي، روجينا، محمد حماقي، محمود الليثي، شريف رمزي، ريهام حجاج وزوجها، مي نور الشريف، ماجد المصري».

وتقدم الجنازة ابنتا سمير غانم دنيا وإيمي، بالإضافة إلى عدد من نجوم الفن وأعضاء مجلس نقابة المهن التمثيلية، وعائلة الفنان الراحل، بالإضافة إلى شقيق وشقيقة الراحل اللذان انهارا بالبكاء فور وصول الجثمان إلى المسجد.

 

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