مجلس الصناعات الهندسية يستهدف الأسواق الدولية عبر البعثات التجارية والمعارض

أعلن المجلس التصديري للصناعات الهندسية عن تنظيم بعثة تجارية إلى زامبيا خلال الفترة من 19 إلى 23 سبتمبر 2021 وتضم أبرز القطاعات الهندسية ومنها الأجهزة المنزلية والكهربائية والصناعات الكهربائية والإليكترونية وقطاع الطلبمات والمراجل والمحركات ووسائل النقل والآلات الزراعية والمعدات ومكونات السيارات.

وأكد المجلس التصديري في بيان له اليوم السبت، أن المجلس لديه خطة للتوسع في الأسواق الدولية المتعددة لخلق فرص تصديرية جديدة للشركات المصرية لدعم المصدرين و زيادة صادراتهم، وتعمل البعثات بشكل أساسي على عقد مقابلات ثنائية عديدة مع مشتريين من هذه الأسواق، من أجل خلق فرص تصديرية للشركات الهندسية المصرية و التوسع بشكل أكبر في افريقيا .

و قالت مي حلمي المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الهندسية، إن خطة المجلس شملت المشاركة بالعديد من الأنشطة في كافة القطاعات الهندسية مثل تنظيم جناح مصري بمعرض Wetex دبي المقرر عقدة خلال الفترة من 5 إلى 7 أكتوبر 2021 والمتخصص بقطعات المياة والكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة، وكذلك تنظيم جناح مصري بمعرض Gulfood Manufacturing بدبي خلال الفترة من 7 إلى 9 نوفمبر 2021 لقطاع آلات ومعدات التعبئة والتغليف وتصنيع الصناعات الغذائية.

وأضافت، أن خطة المجلس تشمل معرض الأجهزة المنزلية وأدوات المائدة والمطبخ HATS الذي ينظمة المجلس سنوياً بالقاهرة، ويسعي المجلس لاستضافة 100 مشتري أجنبي على هامش الحدث لعقد لقاءات ثنائية سابقة الترتيب مع الشركات المصرية المشاركة وترتيب زيارات ميدانية لمقرات المصانع والشركات للتعرف عن قرب على قدرة وإمكانيات الصناعات الهندسية المصرية.