هندسة الاسكندرية تحصد أول 3 مراكز فى التصفيات الإقليمية للغواصات

هنأ الدكتور سعيد علام، عميد كلية الهندسة بجامعة الاسكندرية، فريق"mia" التابع لكلية الهندسة بالجامعة بحصد المركز الأول في التصفيات الإقليمية للغواصات الآلية والتحكم عن بُعد والتأهل للمشاركة في المسابقة الدولية المقامة بالولايات المتحدة الأمريكية كممثل أول لمصر والوطن العربي.

وقال “علام” في مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر”، المُذاع عبر القناة الأولى، والفضائية المصرية، إن الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالإسكندرية بالتعاون مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات يجهزون لهذه المسابقة كل عام.

وأوضح أنه شاكر في المسابقة هذا العام 14 فريقا من جامعات مختلفة مثل الإسكندرية وعين شمس وطنطا وأسيوط وقناة السويس والعاشر من رمضان، ونجح فريق"mia" التابع لكلية الهندسة بالجامعة في الفوز، كما فاز فريقان أخران من نفس الكلية بالمركزين الثاني والثالث، لكن صاحبي المركزين الأول والثاني فقط هما من يشاركان في المنافسات الدولية بالولايات المتحدة.

وأضاف عميد كلية الهندسة بجامعة الإسكندرية، أن الفريقين سيسافران من 5 أغسطس إلى 7 أغسطس إلى الولايات المتحدة الأمريكية ويشارك في هذه المسابقة هذا العام 9 دول هي الصين وأمريكا وروسيا وإيطاليا وتركيا والمكسيك والمغرب، مقارنة بـ 15 دولة في العام الماضي بسبب ظروف جائحة كورونا.

وتابع الدكتور سعيد علام عميد كلية الهندسة بجامعة الإسكندرية: “فرقنا دائما ما تحقق إنجازات كبيرة في هذا النوع من المسابقات، وسبق لنا الحصول على المركز الأول والمركز الثالث على مستوى العالم، ونشارك في هذه المسابقة منذ 8 أعوام، كما أن إدارة الجامعة لا تتأخر عن دعم هذه الفرق"

وواصل عميد كلية الهندسة بجامعة الإسكندرية: "نتواصل مع الفرق باستمرار ونقدم لهم الدعم الكامل و نيسر أى عقبات تواجهم سواء داخل المطار او غيرها من المشكلات والعقبات الاخرى.