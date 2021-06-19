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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

أحدث إطلالات نادين نسيب نجيم

بفستان مشجر.. نادين نسيب نجيم بإطلالة أنثوية عبر انستجرام

نادين نسيب نجيم
نادين نسيب نجيم

شاركت الفنانة نادين نسيب نجيم، متابعيها صورة جديد و نشرتها عبر حسابها على "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة ناعمة وجذابة، وحظيت باعجاب متابعيها الذين عبروا عن ذلك في التعليقات.
 

تفاصيل إطلالة نادين نسيب نجيم

وتأنقت نادين نسيب نجيم وهي ترتدي فستان كب باللون الأسود ومشجر بالورود على كامل الفستان، وهو ما أعطاها إطلالة أنثوية ساحرة.
 

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 وتركت نادين نسيب نجيم خصلات منسدلة على كتفيها وظهرها تسريحة ناعمة وانسيابية، لتبرز رقة وجمال ملامحها.

واختارت  نسيب نجيم من الماكياج؛ وضع الماسكرا والآي شادو الناعم بألوان ترابية وهو ما أبرز جمال عينيها، مع وضع اللون الكشميري الفاتح كأحمر شفاه.

وأكملت نادين نسيب نجيم إطلالتها بارتداء الإكسسورات؛ حيث اختارت قلادات ناعمة واساور كاجوالل وقرطين باللون الفضي، وهو ما أعطاها إطلالة ناعمة وساحرة.


حياة نادين نسيب نجيم


ولدت نادين نسيب نجيم في 7 فبراير 1984، وهي ممثلة وعارضة أزياء لبنانية، وتحمل لقب ملكة جمال لبنان لعام 2004، كما تحمل الجنسية التونسية؛ نسبة لوالدتها.


مسيرة نادين نسيب نجيم


درست نادين نسيب نجيم إدارة الأعمال، ونالت إجازة من كلية إدارة الأعمال في لبنان، وبدأت في عرض الأزياء في سن السادسة عشرة، وشاركت في مسابقة ملكة جمال لبنان عام 2004، وكان ضمن تلفزيون الواقع في التلفزيون اللبناني الذي حدث لأول مرة في تاريخ مسابقة ملكة جمال لبنان، ولم يتكرر بعدها، وحصدت اللقب بعد فوزها على منافستها لاميتا فرنجية، تأهلت بعدها للمشاركة في الكثير من المسابقات العالمية وحصلت على جائزة أجمل وجه.

ودخلت نادين نسيب نجيم مجال التمثيل؛ عندما رشحها الكاتب شكري أنيس فاخوري في عام 2009 للمشاركة في مسلسل «خطوة حب» ليكون تجربتها التمثيلية الأولى، حيث حصلت على جائزة «الموريكس دور» لعام 2010، وشاركت بعدها في عدد كبير من المسلسلات التلفزيونية بشكل سنوي، وظهرت في عدد من الأفلام اللبنانية.

وتزوجت نادين نسيب نجيم من المهندس اللبناني ولاعب البوكر «هادي الأسمر» في 16 يونيو 2012 بعد قصة حب دامت لشهور، ورزقت منه بولدين هما «هافن» عام 2013 و«جيوفاني» عام 2014، وفي سبتمبر 2019 أعلنت انفصالهما بشكل ودي.

وإليكم الصور التي تبرز تفاصيل إطلالتها..

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