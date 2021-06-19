دراسة: استهلاك الوجبات السريعة من سائقي الشاحنات يعرضهم للحوادت

توصلت دراسة جديدة أجريت مؤخرا عن اضرار الوجبات السريعة والأطعمة الغير صحية من قبل باحثون في بكين، إلى أن اتباع نظام غذائي سيء قد يزيد من مخاطر التعرض للحوادث الخطيرة لسائقي الشاحنات.

أضرار تناول الوجبات السريعة على القيادة





واعتمدت الدراسة ، على فحص النظام الغذائي لما يقرب من 400 سائق شاحنة ذكر في سوتشو بــ الصين، وهي مدينة تقع غرب شنغهاي في مقاطعة جيانغسو، وهو ما تم نشره في صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.





وأفاد الباحثون، أن السائقين الذين يتناولون الوجبات السريعة والوجبات الخفيفة والبروتينات الحيوانية كانوا أكثر عرضة للإرهاق والنوم أثناء القيادة، مما قد يؤدي إلى حوادث السيارات، وذلك على عكس السائقين الين استهلكوا الوجبات الغنية بالخضروات كانوا أكثر يقظة على الطريق.



وتابع الباحثون، انه كانت معظم أعمار السائقين تتراوح بين 31 و 60 عامًا ، مع ما بين ست إلى 10 سنوات من الخبرة كسائق ، وما بين 31000 إلى 62000 ميل (50000 و 100000 كيلومتر) على الطريق في عام متوسط.



أضرار تناول الوجبات السريعة على القيادة



وجمعت الدراسة، انه خضع كل سائق من السائقين في الدراسة إلى استبيان يسأل عن عدد المرات التي تناولوا فيها كل نوع من 25 نوعًا مختلفًا من الطعام على مدار الـ 12 شهرًا الماضية.



وتم تصنيف السائقين في فئات وفقًا لنظامهم الغذائي المبلغ عنه: الأطعمة الغنية بالخضروات والأغذية الأساسية (مثل البيض والحليب والمواد الشائعة الأخرى) والبروتينات الحيوانية والأطعمة الخفيفة.



ووجد الباحثون، أن أولئك الذين تناولوا حمية غذائية غنية بالخضروات أو الأطعمة الأساسية لم يعانوا من الإجهاد أثناء القيادة، وكانوا أكثر انتباهاً وارتكبوا أخطاء أقل أثناء القيادة وكانوا أقل عدوانية في قيادتهم.



وفي الوقت نفسه، فقد أفاد الباحثون، ان السائقين الذين يتبعون الوجبات السريعة ونظام غذائي سيئ قائم على البروتين الحيواني والأطعمة السريعة والوجبات الخفيفة من غير آمنين، فقد كانوا أكثر عدوانية من أقرانهم ، وإرهاق مما جعلهم أكثر عرضة للنوم أثناء القيادة.