عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

دراسة: استهلاك الوجبات السريعة من سائقي الشاحنات يعرضهم للحوادت

أضرار تناول الوجبات
أضرار تناول الوجبات السريعة على القيادة

توصلت دراسة جديدة أجريت مؤخرا عن اضرار الوجبات السريعة والأطعمة الغير صحية من قبل باحثون في بكين، إلى أن اتباع نظام غذائي سيء قد يزيد من مخاطر التعرض للحوادث الخطيرة لسائقي الشاحنات.

 

أضرار تناول الوجبات السريعة على القيادة



واعتمدت الدراسة ، على فحص النظام الغذائي لما يقرب من 400 سائق شاحنة ذكر في سوتشو بــ الصين، وهي مدينة تقع غرب شنغهاي في مقاطعة جيانغسو، وهو ما تم نشره في صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.
 

تساعد في التخلص من الوزن.. مدربة لياقة بدنية تنصح بتناول الوجبات السريعة

غير صحية.. استشاري تغذية تحذر من الوجبات السريعة


وأفاد الباحثون، أن السائقين الذين يتناولون الوجبات السريعة والوجبات الخفيفة والبروتينات الحيوانية كانوا أكثر عرضة للإرهاق والنوم أثناء القيادة، مما قد يؤدي إلى حوادث السيارات، وذلك على عكس السائقين الين استهلكوا الوجبات الغنية بالخضروات كانوا أكثر يقظة على الطريق.

وتابع الباحثون، انه كانت معظم أعمار السائقين تتراوح بين 31 و 60 عامًا ، مع ما بين ست إلى 10 سنوات من الخبرة كسائق ، وما بين 31000 إلى 62000 ميل (50000 و 100000 كيلومتر) على الطريق في عام متوسط.
 

أضرار تناول الوجبات السريعة على القيادة


وجمعت الدراسة، انه خضع كل سائق من السائقين في الدراسة  إلى استبيان يسأل عن عدد المرات التي تناولوا فيها كل نوع من 25 نوعًا مختلفًا من الطعام على مدار الـ 12 شهرًا الماضية.

وتم تصنيف السائقين في فئات وفقًا لنظامهم الغذائي المبلغ عنه: الأطعمة الغنية بالخضروات والأغذية الأساسية (مثل البيض والحليب والمواد الشائعة الأخرى) والبروتينات الحيوانية والأطعمة الخفيفة.

ووجد الباحثون، أن أولئك الذين تناولوا حمية غذائية  غنية بالخضروات أو الأطعمة الأساسية لم يعانوا من الإجهاد أثناء القيادة، وكانوا أكثر انتباهاً وارتكبوا أخطاء أقل أثناء القيادة وكانوا أقل عدوانية في قيادتهم.

وفي الوقت نفسه، فقد أفاد الباحثون، ان السائقين الذين يتبعون الوجبات السريعة ونظام غذائي سيئ قائم على البروتين الحيواني والأطعمة السريعة والوجبات الخفيفة من غير آمنين، فقد كانوا أكثر عدوانية من أقرانهم ، وإرهاق مما جعلهم أكثر عرضة للنوم أثناء القيادة.

الوجبات السريعة القيادة السائقين نظام غذائي سيء حوادث السيارات

موضوعات متعلقة

دراسة: الأطعمة السريعة تزيد من خطر إصابة الأطفال بالسمنة بنسبة 60%

في اليوم العالمي لسلامة الأغذية.. تعرف على أبرز السموم التي تتواجد داخل الأطعمة

لمرضى السكري.. احذروا تناول هذه الأطعمة

الخضروات و المكسرات أبرزها .. هذه الأطعمة تقوي الأعصاب

ترشيحاتنا

كاف يوافق على حضور 1000 مشجع لمباراة بيراميدز والرجاء

أحمد موسى مهنئا الأهلي: مبروك لـ رجالة المباريات الصعبة

خالد ميرى: محررو الصحافة الورقية اللاعب الأساسي في باقي وسائل الإعلام.. فيديو

هل يجب إعادة الصلاة عند عدم الخشوع فيها ؟ الأزهر يجيب

أبرز 5 سيارات كروس أوفر لـ موديلات 2021 في مصر| صور

لطلاب الثانوية العامة.. برامج جديدة لأول مرة بمصر في تربية عين شمس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شاهد.. هدف محمد شريف فى مرمى الترجي

حارقلك دمك.. ياسمين عبد العزيز تقصف جبهة ريهام حجاج

ديانج يصنع ومحمد شريف يحرز هدف الأهلي الأول فى مرمى الترجي

انطلاق مباراة الأهلي والترجي بعد توقف ساعة بسبب الشغب

بسبب الغاز المسيل والاشتباكات.. قرار عاجل من حكم مباراة الأهلي والترجي

مصدر أمنى يكشف حقيقة "شبح الإسماعيلية"

الأهلي يهزم الترجي بهدف في عقر داره ويضع قدما فى نهائى دورى الأبطال

الحب مش مضمون.. رامي وحيد: عبلة كامل كلمتني عن الزواج أكثر من أمي..وتركة أبويا الفنية ثقيلة جدا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

زيارة وفد من أعضاء مجلس النواب لشركة النصر للكيماويات الوسيطة 

تحذير.. امتصاص الأرض كميات غير مسبوقة من الحرارة|تفاصيل مقلقة

جنون الأرقام القياسية.. شاب يفقد حياته خلال الطيران في الهواء من ارتفاع خطير|فيديو

ينتقل بالبعوض.. كورونا يثير المخاوف بعد ارتباطه بفيروس غرب النيل القاتل

فيديو

فيديوجراف.. ياسمين عبد العزيز تعلن الحرب على ريهام حجاج وشقيقة طليقها تتدخل

فيديوجراف.. البرلمان يتدخل لمعاقبة محمد رمضان في أزمة سميرة عبد العزيز

فيديوجراف.. القصة الكاملة لاتهام تميم يونس بـاغتصاب طليقته

فيديوجراف.. لماذا خدعت السيدة الجنوب أفريقية العالم بإنجاب 10 توائم ؟

المزيد

ساحة رأي

محمد أبوزيد محمد يكتب: محمد حسين يعقوب: الشاهد أم الجاني ؟ 

د. أحمد شندي يكتب: الرئيس السيسي ومصر الحديثة

أحمد سلام يكتب: كان لابد إيداعه في القفص

د. محمد عونى يكتب: الزمالك يستعين بجمهوره لتصحيح المسار

سعاد ياي تكتب: رحلاتُ الصين إلى الفضاء تخدم البشرية

د. محمد مبروك يكتب: رواية «زرادوستار»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد فرغلى رضوان

عاش يا كابتن.. ما هذا الجمال

إسلام كمال

لا تنسوا جرائم الإستبن!

محمد خالد أبو النور - عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

«التنسيقية».. ثلاثة أعوام من الإنجازات

طه أحمد طه - عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

تجربة التوافق

محمد صلاح الساحه - عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

#جيل جديد_بإرادة من حديد

إبراهيم شعبان

«واشنطن بكين بوتين».. الطريق إلى حرب باردة جديدة؟

محمد ناجى زاهى

«البناء والتعمير».. الطريق للمستقبل المشرق

شريف سمير

«على بابا».. فى أماكن أخرى!

اﻟﻤﺰﻳﺪ