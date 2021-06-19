بعد 8 أشهر على الإغلاق.. شاهد هل تغيرت ملامح ديزنى لاند بعد كورونا

عرضت فضائية يورو نيوز ، مقطع فيديو رصد افتتاح مدينة "ديزني لاند باريس" الترفيهية أول أمس الخميس أبوابها للزوار بعد قرابة ثمانية أشهر من الإغلاق الذي فُرض للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

واستقبلت شخصيات ديزني الشهيرة مثل ميكي ماوس وميني الزوار وسط العروض الموسيقية التي افتقدها رواد المدينة الترفيهية الأشهر في أوروبا.



وعلى الرغم من إعلان الحكومة الفرنسية ، الأربعاء الماضى انتهاء إلزام ارتداء الكمامات الواقية من الإصابة بكوفيد-19 في المناطق المفتوحة، إلا أن ديزني لاند باريس أبقت على الإجراء للوقاية من انتشار الإصابات بين زوارها ممن تتخطى أعمارهم الستة أعوام.



وشوهد الزوار أثناء التزامهم بارتداء الكمامات خلال زيارتهم لديزني لاند باريس.

يذكر أن عدد من الباحثين في بريطانيا قد رصد وجود نسر مصري نادر لأول مرة منذ ما يزيد عن 150 عامًا في مشهد وصف بأنه لا يتكرر.

ووفقًا لتقرير نشرته صحيفة «الديلي ميل» البريطانية يعتقد الباحثون أن النسر أتى من جزر سيلي من شمال فرنسا، وأنه حال التثبت من هذا الحدث النادر للغاية جدًا، فسيكون هذا هو أول نسر يصل المنطقة منذ عام 1868.

ويطلق على هذا الطائر الجارح المعرض لخطر الانقراض اسم «دجاجة فرعون» بسبب صلاته بمصر القديمة، وآخر مرتين شوهد فيهما في المملكة المتحدة في سومرست في عام 1825، وفي إسيكس في عام 1868 حسبما نشرت الصحيفة.

