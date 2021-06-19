محمود قاسم: وثائق «تاريخ السينما المصرية» يمكن أن تغير الكثير من الأمور

أخبار النجوم

أقيمت منذ قليل، ضمن فعاليات الدورة الـ٢٢ لـ مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة، ندوة لمناقشة كتاب تاريخ السينما المصرية، للناقد محمود قاسم.

وشهدت الندوة حضورا كبيرا من الفنانين والجمهور، وأدارها الناقد أحمد سعد الدين.

وقال الناقد أحمد سعد الدين: “يعد محمود قاسم ناقد غنيا عن التعريف وهو عاشق للتاريخ والأرشيف، وله كتب كثيرة، ولكننا سنتحدث اليوم عن أحدث إصداراته وثائق السينما المصرية.. قراءة الوثائق النادرة”.

من جانبه، قال الناقد محمود قاسم: “إنني أشكر مهرجان الإسماعيلية وعلاقتي به غريبة جدا، ومنذ إنشائه أحضر يوما واحدا وأسافر دون استكماله، وهو مهرجان حميم وقريب إلى قلبي”.

وأضاف قاسم: “لي اهتمام كبير بكل الاختراعات الحديثة ولي مقال أسبوعي عن موقع يوتيوب، وما أحدثه من طفرة كبيرة في مجال السينما لأنه أحيا الكثير من الأفلام التي اندثرت”.

وحول الكتاب قال: “في وقت من الأوقات فوجئت بأحد الأشخاص من الإسكندرية يعرض علي أن أشتري عدة أجولة بها دفاتر العشرات من الأفلام التاريخية، وبالفعل اشتريتهم منه بـ٢٠٠٠ جنيه، واكتشفت أنهم كنز لا يقدر بثمن”.

وأضاف: “كنت أجري على الكتب القديمة وأقتنيها وسأعطي هذا الأرشيف لإحدى الجامعات خلال الأسبوع القادم، مجانا”.

وتابع: “وجدت الرجل العظيم الذي انتبهت له من قراءتي لهذه الوثائق، وهو مجدي فهمي أعظم ناقد في تاريخ السينما المصرية، وفي بداية الستينات طرده على أمين، وبدأ يكتب في الشبكة”.

وواصل: “قراءة الوثائق تمكن أن يغير منظور النقد السينمائي في مصر، وقد وقعت على دفاتر أفلام السينما، وفيها كل ما يخص الفيلم، بداية من أسماء فريق العمل إلى كلمات الأغاني وغيرها، وأفضل من كان يصنع هذه الدفاتر هو أنور وجدي وآسيا، وبالفعل جمعت هذه الدفاتر التي كانت موجودة بشكل متناثر وحولت هذه الدفاتر إلى مجموعة كتب، ومنها موسوعة الأغاني في السينما المصرية، موسوعة الأفلام، وموسوعة الممثل، ويعد كتاب تاريخ السينما المصرية، أحد أهم الكتب التي تناولت الأرشيف السينمائي، وقامت بتغطية فترة مهمة من تاريخ السينما المصرية خلال الفترة من ١٩٢٧ إلى ١٩٥٩”.

وأوضح: “الممثل هو المنتج الأبرز في تاريخ السينما المصرية، ولدينا الكثير من النماذج مثل أنور وجدي وآسيا وبهيجة حافظ، والممثل كان يريد أن يضع نفسه في أفضل صورة، وعندما خبوا خبى بريق السينما المصرية، وكان النجوم يريدون أن يضعوا”.



وقال قاسم: “رأيت قريبا فيلم بحبح في بغداد، للمخرج حسين فوزي وبطولة محمود المليجي، وحورية محمد، وأجمل حوار سمعته فنيا كان في هذا الفيلم للكاتب بديع خيري، ولذا فإن كتاب السيناريو من أول فيلم تم إنتاجه في السينما لهم دور كبير في النهوض بالصناعة، ولهم فضل كبير على السينما لأنهم كانوا قراء جيدين للأدب العالمي، وكل من جاءوا بعد ذلك كانوا تلامذة لهم، ووصلنا لمرحلة سرقة الأعمال العالمية بشكل خاطئ أو دون الإشارة إليها”.



يذكر أن مهرجان الإسماعيلية يقيمه المركز القومي للسينما برئاسة السيناريست محمد الباسوسي، وتقام دورته الـ ٢٢ هذا العام في الفترة من ١٦ وحتى ٢٢ يونيو الجارى تحت رئاسة الناقد السينمائى عصام زكريا، ويقام هذا العام مع اتخاذ جميع الإجراءات الوقائية والاحترازية للحفاظ على أمن وسلامة ضيوفنا و جميع المشاركين بالمهرجان.

ويعد مهرجان الإسماعيلية أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأول المهرجانات العربية التي تتخصص في الأفلام الوثائقية والقصيرة، حيث بدأت أولى دوراته في عام 1991.