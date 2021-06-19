استشاري: كورسات التخسيس الجيدة تساعد على خفض نسبة السكر

قال الدكتور خالد الغزالي، استشاري النباتات الطبية ، إن كورسات التخسيس الجيدة تساعد على خفض نسبة السكر بالدم، وهو ما ينتج عنه تخفيض نسبة الأنسولين بالدم.

وأضاف الدكتور خالد الغزالي ، خلال لقائه ببرنامج " سفرة و طبلية " ، والمذاع على فضائية " صدى البلد " ، أن المناسبات التي مرت على المصريين ، خلال الفترة الماضية ، جعلت لديهم الرغبة في إنقاص الوزن.

وأوضح أن العادات الصحية غير السليمة تسببت في زيادة الوزن بشكل مبالغ فيه ، في مدة قصيرة جدا، لافتا إلى أن كورسات إنقاص الوزن تعتمد على تحويل الدهون بالجسم إلى طاقة ، وزيادة إفراز الأنزيم المسؤول عن الحرق .



وهناك أطعمة عديدة تعمل على تسريع عملية فقدان الوزن وحرق الدهون، إليك أبرزها وفقا لموقع “eatthis".



أفوكادو

تحتوي الفاكهة الفائقة على زيت لينالول الذي ثبت أن له تأثير إيجابي على متلازمة القولون العصبي واضطرابات الجهاز الهضمي الأخرى.

وفي دراسة نشرت في مجلة الكيمياء الزراعية والغذائية، قام الباحثون بإطعام 22 فاكهة مختلفة لمجموعة من الفئران التي أصيبت بتلف في الكبد، وكان الأفوكادو أكثر فائدة في استعادة وظائف الكبد.

موز

يساعد الموز في موازنة تأثيرات الصوديوم وتقليل احتباس الماء. كما أنها مليئ بالنشا المقاوم ، مما يساعد على تغذية البكتيريا الصحية في أمعائك.

البنجر

البنجر غنى بمضاد أكسدة يسمى betalains التي تساعد في إصلاح وتجديد الخلايا في الكبد، وهو العضو الأساسي للتخلص من السموم في الجسم.



قشر الليمون

تحتوي قشرة الليمون والليمون الحامض والفواكه الحمضية الأخرى على مادة د-ليمونين المضادة للأكسدة ، والتي ثبت أنها تساعد في تحفيز إنزيمات الكبد، وفقًا لمنظمة الصحة العالمية.

جريب فروت

في إحدى الدراسات اليابانية، وجد الباحثون أن الجريب فروت يمكن أن يعزز عمل خلايا الدهون البنية التي تحرق السعرات الحرارية، مما يعزز تكسير الدهون مع تقليل الشهية.

ووجدت دراسة ثانية في مجلة Metabolism أن تناول نصف حبة جريب فروت يوميًا يمكن أن يضعف منتصفك بمقدار بوصة واحدة في ستة أسابيع فقط.

كيوي

أحد الأطعمة القليلة التي تجمع بين الألياف وأحماض أوميجا 3 الدهنية، ويساعد الكيوي في تعزيز الجهاز الهضمي مع تقليل الالتهاب وتحسين صحة القلب.

السردين

وجدت دراسة استمرت ثلاثة أسابيع في المجلة الدولية لأمراض القلب أن المدخنين الذين تناولوا 2 جرام فقط من أوميجا 3 في اليوم أظهروا تحسنًا ملحوظًا في مرونة الشرايين.