تحالف دعم الشرعية : القوات الجوية اعترضت ودمرت 7 طائرات أطلقتها الحوثيين

أعلنت قوات تحالف دعم الشرعية بأن القوات الجوية إعترضت ودمرت 7 طائرات بدون طيار مفخخة اطلقتها ميليشيا الحوثي تجاه المنطقة الجنوبية.

وبحسب صحيفة سبق السعودية ، فقد بين التحالف ان محاولات الحوثيين العدائية المتعمدة والممنهجة تمثل جرائم حرب.

واشار تحالف دعم الشرعية في اليمن الي إتخاذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والأعيان المدنية من الهجمات العدائية.

ويُشار الي الخميس الماضي كانت قوات تحالف دعم الشرعية فى اليمن أعلنت أن الدفاعات السعودية الجوية اعترضت ودمرت طائرة بدون طيار مفخخة أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية تجاه خميس مشيط، وفقا لما ذكرته صحيفة عاجل فى نبأ عاجل لها.

وكان تحالف دعم الشرعية في اليمن، قال فى وقت سابق إن الدفاعات الجوية، اعترضت ودمرت طائرة "دون طيار" مفخخة أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية تجاه مدينة خميس مشيط بالسعودية.

وأضاف التحالف، وفقا لقناة "العربية"،‬⁩ أنه أحبط جميع محاولات الميليشيا الحوثية العدائية تجاه المدنيين والأعيان المدنية، مشددا على أن الهجمات العدائية ضد المدنيين الأبرياء في مأرب، تتنافى مع القيم الإنسانية ومبادئ القانون الدولي الإنساني.

وسبق أن أكد العميد تركي المالكي، المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية، أن الميليشيات الحوثية تنشر فبركات لانتصارات وهمية.

وقال العميد تركي المالكي: "البروباجندا التي يقوم بها الحوثيون؛ تهدف لرفع معنويات عناصرهم".