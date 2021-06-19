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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تحالف دعم الشرعية : القوات الجوية اعترضت ودمرت 7 طائرات أطلقتها الحوثيين

اسقاط طائرة مسيرة
اسقاط طائرة مسيرة

أعلنت قوات تحالف دعم الشرعية  بأن القوات الجوية إعترضت ودمرت 7 طائرات بدون طيار مفخخة اطلقتها ميليشيا الحوثي تجاه المنطقة الجنوبية.

وبحسب صحيفة سبق السعودية ، فقد بين التحالف ان محاولات الحوثيين العدائية المتعمدة والممنهجة تمثل جرائم حرب.

واشار تحالف دعم الشرعية في اليمن الي  إتخاذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والأعيان المدنية من الهجمات العدائية.

ويُشار الي الخميس الماضي كانت قوات تحالف دعم الشرعية فى اليمن أعلنت أن الدفاعات السعودية الجوية اعترضت ودمرت طائرة بدون طيار مفخخة أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية تجاه خميس مشيط، وفقا لما ذكرته صحيفة عاجل فى نبأ عاجل لها.

وكان تحالف دعم الشرعية في اليمن، قال فى وقت سابق إن الدفاعات الجوية، اعترضت ودمرت طائرة "دون طيار" مفخخة أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية تجاه مدينة خميس مشيط بالسعودية.

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الدفاعات السعودية تعترض مسيرة مفخخة أطلقتها ميليشيات الحوثي

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البحرين تستنكر محاولة ميليشيا الحوثي استهداف خميس مشيط

وأضاف التحالف، وفقا لقناة "العربية"،‬⁩ أنه أحبط جميع محاولات الميليشيا الحوثية العدائية تجاه المدنيين والأعيان المدنية، مشددا على أن الهجمات العدائية ضد المدنيين الأبرياء في مأرب، تتنافى مع القيم الإنسانية ومبادئ القانون الدولي الإنساني.

وسبق أن أكد العميد تركي المالكي، المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية، أن الميليشيات الحوثية تنشر فبركات لانتصارات وهمية.

وقال العميد تركي المالكي: "البروباجندا التي يقوم بها الحوثيون؛ تهدف لرفع معنويات عناصرهم".

 

المنطقة الجنوبية ميليشيات الحوثي القوات الجوية طائرة بدون طيار تحالف دعم الشرعية في اليمن جرائم حرب

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