الفتيات والانتحار.. اليأس من المرض وفراق الحبيب وتيك توك أسباب 4 وقائع إحداها فاشلة في الجيزة

4 وقائع انتحار لفتيات شهدتها محافظة الجيزة خلال الـ48 ساعة الماضية نجحت 3 منها وفشلت الرابعة.. ما بين تقليد الأفلام الأجنبية واليأس من المرض والحزن على فراق الحبيب تعددت الأسباب والنتيجة واحدة.

طالبة العياط قررت إنهاء حياتها عندما رفضت والدتها زواجها من شاب تقدم لخطبتها لصغر سنها فشنقت نفسها فيما يأست فتاة بولاق الدكرور من مرضها ب "جرثومة المعدة" لتنهي حياتها ب "السم" طفلة ثالثة بمنطقة بولاق الدكرور أيضا لم تكن تنوي الانتحار ولكنها حاولت تقليد مسلسل هندي لطفلة في مثل عمرها تعلق رقبتها في حبل وما ان قلدت ما شاهدته التف الحبل حول رقبتها وقتلها.

المحاولة الرابعة والفاشلة نفذتها فتاة في منطقة العمرانية عندما منعتها والدتها من ممارسة هوايتها المفضلة بتصوير ونشر مقاطع فيديو على "تيك توك" فألقت بنفسها من الطابق الثالث ولكنها سقطت مهشمة العظام ولم تفارق الحياة.

تيك توك وفتاة العمرانية

حاولت فتاة الانتحار بإلقاء نفسها من الطابق الثالث بعد تهديد أسرتها لها بمنعها من الهاتف المحمول بسبب تيك توك ما أدى لإصابته بعدة إصابات وتم نقلها للمستشفى.

ورد لضباط مباحث قسم شرطة العمرانية من غرفة النجدة بسقوط فتاة من علو، على الفور انتقل رجال المباحث تحت إشراف اللواء محمد عبد التواب مدير الإدارة العامة للمباحث إلى مسرح الواقعة لكشف ملابسات الحادث.

وأشارت التحريات برئاسة العقيد عمرو حجازي مفتش مباحث الطالبية والعمرانية ان المصابة فتاة تبلغ من العمر 17 عاما، القت بنفسها من الطابق الثالث فاصيبت بكسور وجروح وكدمات في انحاء متفرقة من الجسد وتم نقلها للمستشفى لتلقي العلاج.

واضافت التحريات بقيادة العميد طارق حمزة رئيس مباحث قطاع غرب الجيزة ان الفتاة حاولت انهاء حياتها عقب حدوث مشاجرة بينها وبين والدتها بسبب نشرها فيديوهات علي التيك توك وهددتها والدتها بأخذ الهاتف منها ومنعها من التيك توك، فأقدمت الفتاة علي الانتحار بإلقاء نفسها من الطابق الثالث، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.

الحب قتل طالبة العياط

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة ملابسات العثور على جثة طالبة ثانوي حيث تبين انتحار الفتاة شنقا لرفض والدتها زواجها من شاب تقدم لخطبتها.

تلقت غرفة النجدة بالجيزة بلاغا يفيد العثور على جثة طالبة داخل مسكنها فى إحدى بقرية العطف بمركز العياط، وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، وتبين أن الطالبة بالصف الأول الثانوى، وتمت مناظرة جثتها ونقلها إلى المشرحة عقب اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وحرر محضر بالواقعة، وجارى تكثيف التحريات لكشف ملابسات وفاتها، وأخطرت النيابة للتحقيق.

شكل اللواء محمد عبد التواب مدير الإدارة العامة للمباحث فريق بحث لكشف ملابسات الواقعة وتبين من تحريات العقيد محمد عبد الشكور مفتش مباحث قطاع جنوب الجيزة ان الفتاة تبلغ من العمر 16 عاما وأن شابا تقدم لخطبتها فرفضت والدتها زواجهما لصغر سن الفتاة.

شرحت التحريات برئاسة العميد أحمد الوتيدي رئيس مباحث قطاع جنوب الجيزة ان الفتاة اصيبت بحالة من الحزن لرفض والدتها زواجها من الشاب الذي تقدم لخطبتها فقررت انهاء حياتها فاستغلت غياب والدتها عن المنزل خاصة ان والدها مسافر وتقيم برفقة والدتها بمفردهما وقامت بشنق نفسها في سقف الغرفة.

لم تتهم والدتها احدا بالتسبب في وفاتها وتم تحرير محضر بالواقعة وأحيل للنيابة العامة التي تولت التحقيق.

الافلام الهندي وطفلة بولاق

كشفت تحقيقات نيابة بولاق الدكرور، برئاسة المستشار محمود هاشم رئيس النيابة، الكواليس الكاملة لانتحار طفلة شنقا بعد تعليق نفسها في إيشارب بسقف النيش.

وكشفت تحقيقات محمد أبو سحلي وكيل أول نيابة بولاق الدكرور، أن الطفلة اعتادت مشاهدة الأفلام والمسلسلات الأجنبية، خاصة الهندية منها، ولم تكن ترغب أو تنوي الانتحار، ولكنها حاولت تقليد أحد المشاهد بمسلسل هندي وعلقت جسدها في إيشارب مربوط بالنيش فاختنقت وفارقت الحياة

وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة، وقررت استدعاء أسرة الطفلة لسماع أقوالهم.

كان مأمور قسم شرطة بولاق الدكرور تلقى بلاغا بانتحار طفلة بشنق نفسها داخل منزل الأسرة بمنطقة بولاق الدكرور، وبالانتقال والفحص تبين العثور على جثة طفلة تدعى «رباب»، وبالفحص تبين وجود آثار خنق حول الرقبة.

وتم استجواب الأسرة للوقوف على ملابسات الواقعة وكشف الغموض، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة، التي قررت التشريح لبيان سبب الوفاة وصرحت بالدفن، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها وظروفها.

وأكدت التحريات التي أجريت تحت إشراف اللواء محمد عبد التواب رئيس الإدارة العامة لمباحث الجيزة، والعميد وائل الجابري مأمور قسم بولاق الدكرور، أن الطفلة «رباب» البالغة من العمر 12 عامًا، أقدمت على الانتحار بعد مشاهدتها لطفلة تقدم على الانتحار في مسلسل هندي اسمه «أسميتها جودان».

وأوضحت التحريات التي أجراها العميد طارق حمزة رئيس مباحث قطاع غرب الجيزة، والمقدم محمد طبلية رئيس مباحث بولاق الدكرور، أن قوة من القسم قابلت الأم البالغة من العمر 32 عامًا، وأكدت أنها تلقت اتصالًا من أطفالها بوفاة شقيقتهم الكبرى أثناء تقليد مشهد من مسلسل هندي، حيث ربطت “إيشارب" حول رقبتها مع سقف النيش.

ولم تشتبه الأسرة في الوفاة جنائيا أو تتهم أحدا بقتل الطفلة.

يأس المرض وفتاة بولاق

كشفت تحقيقات نيابة بولاق الدكرور تفاصيل جديدة في انتحار فتاة تبلغ من العمر ٢٠ عاما، حيث تبين أنها لم تكن المرة الأولى لمحاولتها الانتحار.

وأشارت التحقيقات إلى أن الفتاة حاولت الانتحار منذ ٦ سنوات عقب وفاة والدها حزنا على فراقه، ولكن أنقذتها أسرتها قبل إتمام المحاولة.

وأمر المستشار محمود هاشم رئيس نيابة بولاق الدكرور، بندب الطب الشرعي لتشريح جثة فتاة انتحرت عقب تناولها قرص حفظ الغلال السام لبيان سبب الوفاة وتوقيتها ومدى وجود شبهة جنائية من عدمه.

وصرحت النيابة بالدفن عقب انتهاء التشريح وتسليم جثة المتوفاة لذويها.

وكشفت التحقيقات الأولية التي باشرها أحمد سالم وكيل أول نيابة بولاق الدكرور، أن الفتاة المتوفاة، وتبلغ من العمر ٢٠ عاما، تناولت قرص حفظ الغلال السام، ما أدى لإصابتها بحالة تسمم فارقت على أثرها الحياة قبل إسعافها.

وأشارت التحقيقات إلى أن الفتاة تحدثت مع والدتها عدة مرات حول الانتحار لسوء حالتها النفسية بسبب مرضها المستمر ومعاناتها من جرثومة المعدة وما تسببه لها من ألم بالبطن بشكل مستمر، كما أنها حاولت الانتحار مسبقا بعد وفاة والدها منذ ٦ سنوات.

وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة، وقررت استدعاء والدة الفتاة لسماع أقوالها.

تلقت مديرية أمن الجيزة إخطارا من المستشفى بوصول فتاة في العقد الثاني من العمر مصابة بآثار تسمم وفارقت الحياة متأثرة بإصابتها قبل إسعافها.

ووجه اللواء رجب عبد العال مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة، بسرعة الانتقال لفحص ملابسات الواقعة وبيان مدى وجود شبهة جنائية من عدمه.

وأشارت التحريات الأولية بقيادة اللواء محمد عبد التواب مدير الإدارة العامة للمباحث، والعميد طارق حمزة رئيس مباحث قطاع غرب الجيزة، إلى قيام الفتاة بتناول قرص حفظ الغلال السام بهدف الانتحار ليأسها من مرضها المستمر وشعورها بآلام في البطن.

واستجوب فريق البحث والدة الفتاة التي قررت أنها حاولت الانتحار مرة منذ ٦ سنوات حزنا على وفاة والدها حينها وأنقذوها، وأنها تحدثت إليها منذ فترة عن رغبتها في إنهاء حياتها حتى فوجئت بها مصابة بإعياء شديد، وتم نقلها إلى المستشفى ولكنها فارقت الحياة.