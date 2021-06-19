تصعيد 6 ناشئين في سيراميكا كليوباترا للفريق الأول

قرر ضياء السيد، المدير الفني لنادي سيراميكا كليوباترا، تصعيد ٦ لاعبين من قطاع الناشئين للفريق الأول، في إطار سياسة الدفع باللاعبين الواعدين التي أرستها إدارة النادي، منذ بداية الموسم الحالي.

جاء قرار المدير الفني لـ نادي سيراميكا كليوباترا بعدما حاز اللاعبون على إعجابه، خلال الفترة الماضية.

واللاعبون الستة الذين وقع عليهم الاختيار هم عمرو نعمان و سمير هشام وحازم خالد ومحمد ياسر ومحمد حسن ومروان محمد.

وقدم اللاعبون أداء مميزًا خلال الموسم المنقضي مع باقي زملائهم، وهو ما دفع ضياء السيد لتصعيدهم ، مع التفكير في تصعيد عدد أخر من مواليد ٩٩، ومواليد ٢٠٠١، ضمن مرحلة تجهيز صف ثان، قادر على استكمال مسيرة نادي سيراميكا كليوباترا، بنفس الأداء والنتائج الجيدة، التي نالت احترام وتقدير الشارع الكروي في مصر، وتحديدًا منذ الصعود لـ الدوري الممتاز .