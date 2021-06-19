عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

في رسالة شديدة اللهجة.. عباس شومان: حكومة أثيوبيا لا تسير على نهج النجاشي بل أبرهة

الدكتور عباس شومان
الدكتور عباس شومان

انتقد الدكتور عباس شومان، وكيل الأزهر السابق، اللهجة التي تحدث بها الحاج عمر رئيس  المجلس الأعلى الفيدرالي  الإسلامي في إثيوبيا، عن مصر والسودان وفضيلة الإمام الأكبر ،شيخ الأزهروإمام المسلمين.

 

ووصف عباس شومان، في منشور عبر صفحته على فيس بوك، هذه اللهجة بأنها طريقة لا تليق بعالم يفتي الناس، فشيخ الأزهر يعرف النجاشي وعدله، وحدٌث الوفد الإثيوبي الذي زار مشيخة الأزهر قبل سنوات حين طفت أزمة سد النهضة على مسرح الأحداث، مذكرا بالعلاقات التاريخية بين المسلمين منذ صدر الإسلام وحتى وقتنا الحاضر.

 

وقال شيح الأزهر وقتها للوفد، كلمات تكتب بماء الذهب ومنها: لسنا ضد انتفاع إثيوبيا  بماء النيل، ولكن ليس على حساب عطش المصريين.

 

وتابع شومان: هذه الزيارة كانت في رمضان، ولأن الوفد كان من المسلمين والمسيحيين الاثيوبيين  أمر شيخ الأزهر بتقديم الماء على مائدة الاجتماع، وسؤال الضيوف إن كانوا يريدون مشروبا  من الشاي أو القهوة ؟ إلا أنهم رفضوا احتراما لمشاعر الصائمين، وهكذا يجب أن تكون أخلاق العلماء ياحاج عمر، فليس مطلوبا ولا مقبولا من إمام المسلمين التفريط في حق بلاده التاريخي، وليس مقبولا ولا مطلوبا من فضيلته دعوة قيادة بلده ولا قيادة السودان إلى غض الطرف عن الاستفزازات الصادرة عن حكومة بلادك.

 

وأكد أن النيل الذي ينبع من بلادكم على حسب زعمك ليس ملكا لكم، وعليك أيها المفتي أن ترجع إلى كتاب ربك لتجد الرد في قرآن تحفظه :(أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون) فهل أنزل ربنا  ماء النيل الذي يجري في عدة دول دون سعي ولا إذن منكم منذ عرفت الأرض ماء النيل لكم  ياحاج عمر تمنون به على من تشاؤون وتمنعون آخرين؟! .



وتابع شومان: نعم كان النجاشي الذي تعيشون على أرضه عادلا، ولكن حكومتكم ليس حكومة النجاشي، وهي ليست على سيرته، بل هي على سيرة جدكم أبرهة الذي حاول هدم الكعبة ،فأثبتوا  أنكم أبناء النجاشي وليس أبرهة، وأعلنوا حق مصر والسودان فعلا لا قولا، وأعلن أنت أنك حفيد النجاشي وأثبت أنك عادل مثله.

 

واسترسل وكيل الأزهر السابق: فوجه قولك لحكومتك الظالمة ،وليس لمصر ولا للسودان ولا لشيخ الأزهر ، ولتعلم ياحاج عمر أن الحق أحق أن يتبع ، وإن كنت تعلم شيئا عن تاريخ مصر ، فأنت تعلم حتما أنها ستحمي حق شعبها الحاضر وأجياله المقبلة في ماء النيل الذي وهبه الله لهم ولدولهم الذي نبع منها والذي يمر فيها ومنها مصر ، نهاية رحلته ومصبه ، وإن كنت لاتعلم فلتعم أن الأيام حبلى ، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون.

عباس شومان الأزهر اثيوبيا النجاشي أبرهة ماء النيل

ترشيحاتنا

وكيل الأزهر يتفقد امتحانات الثانوية في العاشر من رمضان

وزير الأوقاف: الأقصى والقدس في عقل وقلب ووجدان كل مسلم وعربي

فيديوجراف.. القصة الكاملة لاتهام تميم يونس بـاغتصاب طليقته

دوري أبطال أفريقيا.. 4 غيابات مؤثرة عن موقعة الأهلي والترجي

واتساب يستعد لإجراء تغيير مهم يتعلق بالنسخ الاحتياطي لأندرويد

وزير التموين يكشف تفاصيل عمل البورصة السلعية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ميدو يقضي الإجازة الصيفية بصحبة زوجته.. شاهد

السعودية .. قرار عاجل من الطيران المدني بشأن دخول المملكة

انتصار جديد للمرأة.. حكم نهائي يمنع الرجل من حرمان الزوجة من استخراج شهادة ميلاد طفلها

حارقلك دمك.. ياسمين عبد العزيز تقصف جبهة ريهام حجاج

تعليق محبط من خالد الغندور على مباراة الأهلي والترجي في نصف نهائي أبطال أفريقيا

العفو الدولية تطالب بالتحقيق مع رئيس إيران الجديد

محاكمة نمبر 1 .. تحرك برلماني لـ تأديب رمضان بسبب سبه سميرة عبدالعزيز

3 هزائم نكراء لـ أبي أحمد.. شعب إثيوبيا يعلن العصيان.. ضربات دولية ضد أديس أبابا.. وفضيحة أوروبية مدوية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تحذير.. امتصاص الأرض كميات غير مسبوقة من الحرارة|تفاصيل مقلقة

جنون الأرقام القياسية.. شاب يفقد حياته خلال الطيران في الهواء من ارتفاع خطير|فيديو

ينتقل بالبعوض.. كورونا يثير المخاوف بعد ارتباطه بفيروس غرب النيل القاتل

رئيس نادي المطلقات: "الرجل يحب الدلع ولازم يفهم هرمونات الست.. الأفلام صورت المطلقة منحلة".. حوار

فيديو

فيديوجراف.. لماذا خدعت السيدة الجنوب أفريقية العالم بإنجاب 10 توائم ؟

معجزة طبية.. صدى البلد يحاور أول مبتور أطراف يزرع كتفين وذراعين في العالم|شاهد

فيديوجراف.. صاحبة الـ 55 زيجة تقدم نصيحتها للبنات

فيديوجراف.. هل السيدات أكثر خيانة على فيس بوك .. وما حكاية التجربة الماليزية؟

المزيد

ساحة رأي

سعاد ياي تكتب: رحلاتُ الصين إلى الفضاء تخدم البشرية

د. محمد مبروك يكتب: رواية «زرادوستار»

بيري محمد تكتب: ماهية الرياضة وأهميتها في المجتمع

خالد الشناوي يكتب: دعاة على أبواب جهنم

أحمد فريد يكتب: أسرار وشائعات عن الفضاء «1»

أحمد الغنام يكتب: خيانة الأوطان والسعي خلف الأوهام

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إسلام كمال

لا تنسوا جرائم الإستبن!

محمد خالد أبو النور - عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

«التنسيقية».. ثلاثة أعوام من الإنجازات

طه أحمد طه - عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

تجربة التوافق

محمد صلاح الساحه - عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

#جيل جديد_بإرادة من حديد

إبراهيم شعبان

«واشنطن بكين بوتين».. الطريق إلى حرب باردة جديدة؟

محمد ناجى زاهى

«البناء والتعمير».. الطريق للمستقبل المشرق

شريف سمير

«على بابا».. فى أماكن أخرى!

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الملامح العسكرية الروسية الإيرانية (1)

اﻟﻤﺰﻳﺪ