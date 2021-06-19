طرق رى أراضى «العاصمة الإدارية» بـ مياه الصرف والأمطار

قال عزت محمود، مدير تنفيذي في مشروعات المياه، إن محطة معالجة مياه الصرف داخل العاصمة الإدارية تتكون من 10 مراحل، موضحا أنها تعالج 250 متر مكعب يوميا لاستخدامها فى الري تعمل على تغذية مشروع النهر الأخضر.



وأضاف “عزت محمود” خلال حواره ببرنامج “مصر بتبني” المذاع على قناة “إكسترا نيوز”، أن كمية استيعاب مراحل معالجة مياه الصرف داخل العاصمة تصل إلى 3 مليون متر مكعب يوميا، منوها بأن محطات صرف العاصمة ستتواجد خارج الكتل السكنية.



وأشار إلى أن شبكات الري والصرف مرتبطة بالشبكة المعلوماتية التحتية، وذلك أجل مراقبة كمية المياه والعمل على حل أي مشاكل فور وجودها.



وكشف عن أنه يتم إنشاء محطة تنقية مياه الشرب جديدة من أجل دعم العاصمة الإدارية الجديدة بالكامل، موضحا ان العاصمة تمتلك شبكات صرف خاصة بـ مياه الأمطار.



