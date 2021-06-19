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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

من غرفة عمليات راس سدر

وكيل تعليم سيناء يتابع سير امتحانات الدبلومات الفنية

غرفة عمليات الدبلومات
غرفة عمليات الدبلومات الفنية

تابع محمد حامد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء سير أعمال غرف العمليات بالمديرية والإدارات اطمئن خلالها على تأمين مقار لجنة السير وتأمين كافة مراحلها خلال فترة الامتحانات بالكامل بدءًا من وصول الأسئلة لمراكز توزيع كراسات الامتحان ثم لجان سير الامتحان ولجان النظام والمراقبة.


وأضاف عقل  أنه تم التنبيه مشددا على رؤساء لجان الإدارة ولجان النظام والمراقبة بضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية بلجان سير الامتحان وفق قرار مجلس الوزراء بهذا الشأن على ألا يتجاوز عدد الطلاب ١٤ طالبا بكل لجنة داخل لجان سير الامتحان؛ للحفاظ على صحة وسلامة الطلاب والعاملين بتلك اللجان .

وفي السياق نفسه عقدت غرفة العمليات بالمديرية أعمالها بمتابعة غرف العمليات الفرعية بالإدارات وبالتنسيق الكامل مع غرفة عمليات الوزارة بحضور عادل عبد الرحمن عتلم وكيل المديرية عضوا ،  هانم على السيد مديرة التعليم الفني عضوا، ومحمد عطية أبو النجا عضو فني تطوير عضوا  محمود السيد جلال عضوا، و دعاء سعد أحمد تعليم صناعي عضوا، و وحيد أحمد عزمي مسؤول الاستراحات عضوا، و عزت محمد الصغير مسؤول الأمن عضوا، ومندوب بمديرية الصحة ومندوب عن وزارة الداخلية .

يذكر أن غرفة العمليات بدأت عملها اعتبارا من يوم الجمعة الموافق ٤/ ٦/ ٢٠٢١م وتستمر حتى نهاية الامتحانات التحريرية يوم الخميس الموافق ١/ ٧ /٢٠٢١م .


ويبلغ عدد المتقدمين لأداء الامتحانات هذا العام ٩٤٨ طالب / طالبة بكافة التخصصات (صناعي – زراعي- تجاري – فندقي – تعليم وتدريب مزدوج ) داخل ١٢ لجنة امتحانية مقسمة كالتالي ( ٢ لجنتان بأبوزنيمة و أبورديس، و٣ لجان برأس سدر، و٤ لجان بإدارة طور سيناء و١ لجنة بإدارة سانت كاترين، و١ لجنة بإدارة نويبع إضافة لعدد ٢ مركزين رئيسين بمدينة طور سيناء وأبوزنيمة يتبعهما ٥ مراكز فرعية.


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امتحانات الدبلومات

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