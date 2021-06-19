عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

فاينانشيال تايمز: البرازيل تتعرض لأسوأ موجة جفاف منذ قرن

فيروس كورونا
فيروس كورونا

أفادت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية في عددها الصادر اليوم، السبت، بأن البرازيل تتعرض حاليا لأسوأ موجة جفاف منذ قرن من الزمان، في الوقت الذي تكافح فيه لإحتواء جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" التي أودت بحياة ما يقرب من نصف مليون مواطن برازيلي.


وقالت الصحيفة، في مستهل تقرير لها نشرته على موقعها الإلكتروني في هذا الشأن، إن نقص المياه وتزايد خطر انقطاع التيار الكهربائي هددا صناعة الزراعة في البلاد، التي تمثل حوالي 30% من الناتج المحلي الإجمالي، فضلا عن تعقيد جهود الحكومة للتعافي من تأثير وباء فيروس كورونا.


وأضافت أن المراكز الزراعية في ولايتي "ساو باولو" و "ماتو جروسو دو سول" تأثرت بشكل سيئ للغاية، بعد أن أنتج موسم الأمطار الأخير، والذي تنتظره البلاد خلال الفترة بين شهري نوفمبر ومارس من كل عام، أدنى مستوى لهطول الأمطار منذ 20 عامًا.


وانخفضت مستويات المياه في نظام كانتاريرا لتخزين المياه في ولاية ساو باولو، الذي يخدم حوالي 7.5 مليون شخص يعيشون هناك، إلى أقل من عُشر طاقتها هذا العام، حتى أن وزارة الطاقة والمناجم البرازيلية ذلك وصفت الأمر بأنه أسوأ جفاف تشهده البلاد منذ 91 عامًا.


وقالت نيلزا ماريا سيلفا دوارتي من المنطقة الشرقية في ساو باولو: “مؤخرا، أصبحنا نعاني من نقص المياه على مدار اليوم، خاصة أثناء الليل، حتى أنه لم يكن لدينا أي مياه طوال يوم أمس الأول”.

 
فيما أكد خوسيه فرانسيسكو جونكالفيس أستاذ علم البيئة في جامعة برازيليا سيتي، أن الجفاف الذي تشهده البلاد حاليا ترك تأثيرا مدمرا على قطاع الزراعة، الذي يمثل حوالي 30 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.


وأشار إلى أن "نقص المياه في الأنهار والخزانات يعني عدم قدرة المزارعين على ري أراضيهم، الأمر الذي سيؤدي حتماً إلى تراجع الإنتاج الزراعي"، وتوقع جونكالفيس أيضا أن يؤجج الجفاف معدلات التضخم بما يؤدي بدوره إلى ارتفاع الأسعار على النطاقين المحلي والعالمي وتقليل الناتج المحلي الإجمالي للبرازيل.


وقال خوسيه أوديلون وهو مزارع من مدينة ريبيراو بريتو التابعة لساو باولو، إن محصول قصب السكر الخاص به قد تضرر بشدة. 


في الوقت نفسه، اعتبر مارسيلو لاتيرمان ناشط المناخ من منظمة السلام الأخضر البرازيلية، أن الجفاف الراهن مرتبط بشكل مباشر بإزالة الغابات في منطقة الأمازون، التي أزاد معدلها في العام الماضي إلى أعلى مستوى لها منذ أكثر من عقد، حيث إن نظام إعادة تدوير المياه في الغابة يلعب دورًا حيويًا في توزيع هطول الأمطار عبر أمريكا الجنوبية.


ونقلت "فاينانشيال تايمز" أيضا تقديرات عالمية أكدت أنه نظرًا لأن الطاقة الكهرومائية تمثل حوالي 65 في المائة من معدلات إنتاج الكهرباء في البرازيل، فإن الجفاف أدى أيضا إلى تقليص إنتاج الكهرباء، وقد أجبر ذلك على التحول إلى الطاقة الحرارية الأكثر تكلفة، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الكهرباء للشركات والمستهلكين بنسبة تصل إلى 40 في المائة هذا العام.


وأضاف لاتيرمان، في هذا الشأن أن "النموذج الحالي القائم على الطاقة الكهرومائية والحرارية غير مستدام، لذلك، أدت موجة الجفاف الأخيرة إلى زيادة الضغط على خزانات محطات الطاقة الكهرومائية ولم يكن لدينا بد من نشيط المحطات الكهروحرارية- والتي، بالإضافة إلى كونها باهظة الثمن، فإنها تزيد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري وتزيد من تفاقم المشكلات الاقتصادية والبيئية". 


واستجابة للأزمة، أصدرت حكومة البرازيل تحذيرات من انقطاع التيار الكهربائي المحتمل، مما أثار مخاوف من تقنين استخدام الطاقة، فيما أفادت وسائل إعلام محلية أن الحكومة تدرس مرسوماً بشأن التقنين للتحكم في استخدام الكهرباء في أوقات النقص. 

 

وقالت وزارة المناجم والطاقة إنها تناقش تقنين الطاقة مع "كبار المستهلكين والصناعة في أوقات الطلب المتزايد على الطاقة".
 

فاينانشيال تايمز البرازيل موجة جفاف كورونا

موضوعات متعلقة

دراسة: لقاح فايزر فعال ضد سلالة جاما من فيروس كورونا المكتشفة لأول مرة في البرازيل

البرازيل: 2500 وفاة و99 ألف إصابة بفيروس "كورونا" خلال 24 ساعة

ترشيحاتنا

وكيل الأزهر يتفقد امتحانات الثانوية في العاشر من رمضان

وزير الأوقاف: الأقصى والقدس في عقل وقلب ووجدان كل مسلم وعربي

فيديوجراف.. القصة الكاملة لاتهام تميم يونس بـاغتصاب طليقته

دوري أبطال أفريقيا.. 4 غيابات مؤثرة عن موقعة الأهلي والترجي

واتساب يستعد لإجراء تغيير مهم يتعلق بالنسخ الاحتياطي لأندرويد

وزير التموين يكشف تفاصيل عمل البورصة السلعية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ميدو يقضي الإجازة الصيفية بصحبة زوجته.. شاهد

السعودية .. قرار عاجل من الطيران المدني بشأن دخول المملكة

انتصار جديد للمرأة.. حكم نهائي يمنع الرجل من حرمان الزوجة من استخراج شهادة ميلاد طفلها

حارقلك دمك.. ياسمين عبد العزيز تقصف جبهة ريهام حجاج

تعليق محبط من خالد الغندور على مباراة الأهلي والترجي في نصف نهائي أبطال أفريقيا

العفو الدولية تطالب بالتحقيق مع رئيس إيران الجديد

محاكمة نمبر 1 .. تحرك برلماني لـ تأديب رمضان بسبب سبه سميرة عبدالعزيز

3 هزائم نكراء لـ أبي أحمد.. شعب إثيوبيا يعلن العصيان.. ضربات دولية ضد أديس أبابا.. وفضيحة أوروبية مدوية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تحذير.. امتصاص الأرض كميات غير مسبوقة من الحرارة|تفاصيل مقلقة

جنون الأرقام القياسية.. شاب يفقد حياته خلال الطيران في الهواء من ارتفاع خطير|فيديو

ينتقل بالبعوض.. كورونا يثير المخاوف بعد ارتباطه بفيروس غرب النيل القاتل

رئيس نادي المطلقات: "الرجل يحب الدلع ولازم يفهم هرمونات الست.. الأفلام صورت المطلقة منحلة".. حوار

فيديو

فيديوجراف.. لماذا خدعت السيدة الجنوب أفريقية العالم بإنجاب 10 توائم ؟

معجزة طبية.. صدى البلد يحاور أول مبتور أطراف يزرع كتفين وذراعين في العالم|شاهد

فيديوجراف.. صاحبة الـ 55 زيجة تقدم نصيحتها للبنات

فيديوجراف.. هل السيدات أكثر خيانة على فيس بوك .. وما حكاية التجربة الماليزية؟

المزيد

ساحة رأي

سعاد ياي تكتب: رحلاتُ الصين إلى الفضاء تخدم البشرية

د. محمد مبروك يكتب: رواية «زرادوستار»

بيري محمد تكتب: ماهية الرياضة وأهميتها في المجتمع

خالد الشناوي يكتب: دعاة على أبواب جهنم

أحمد فريد يكتب: أسرار وشائعات عن الفضاء «1»

أحمد الغنام يكتب: خيانة الأوطان والسعي خلف الأوهام

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إسلام كمال

لا تنسوا جرائم الإستبن!

محمد خالد أبو النور - عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

«التنسيقية».. ثلاثة أعوام من الإنجازات

طه أحمد طه - عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

تجربة التوافق

محمد صلاح الساحه - عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

#جيل جديد_بإرادة من حديد

إبراهيم شعبان

«واشنطن بكين بوتين».. الطريق إلى حرب باردة جديدة؟

محمد ناجى زاهى

«البناء والتعمير».. الطريق للمستقبل المشرق

شريف سمير

«على بابا».. فى أماكن أخرى!

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الملامح العسكرية الروسية الإيرانية (1)

اﻟﻤﺰﻳﺪ