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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بعد إهدائه سيارة.. مواصفات البيك أب الخاصة بابن كريستيانو رونالدو الجديدة

نجل كريستيانو رونالدو
نجل كريستيانو رونالدو

أثار النجم العالمي لكرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو الجدل حوله من جديد بعد أن قام بنشر صور لابنه جونيور الذى يبلغ 11 عامًا بجانب سيارة فارهة، والتي على الفور بدأ متابعوه التكهن بأن هذه الشاحنة التي يتواجد فيها القاصر هي هدية عيد ميلاده . 

وعلى الفور تناقلت جميع وسائل الاعلام ومواقع السوشيال ميدا صور جونيور الذى يبلغ 11 عامًا ، ابن كريستيانو رونالدو ، مع هذه السيارة الفارهة ، والتي تأتى من نوع مرسيدس X-Class موديل 2021 ، وبها بعض التعديلات الخاصة التي تزيد من تألقها وأيضا سعرها .

 

وفقًا لتقارير عديدة ، تتوفر سيارة بيك آب X-Class موديل 2021 مع ناقل حركة جديد ونظام 4Matic AWD ، بالإضافة الى شاشة تعمل باللمس مقاس 5.4 بوصة بشكل قياسي ، وتأتى عجلات رائعة مقاس 17 بوصة .

 

وتستمد السيارة أو الشاحنة البيك اب مرسيدس X-Class موديل 2021 ،من خياران للمحرك كلاهما يعملان بالديزل ، الإصدار الأول هو محرك توربيني رباعي الأسطوانات سعة 2.3 لتر. يولد 187 حصانًا وعزم دوران 405 رطل-قدم. يتوفر ناقل حركة أوتوماتيكي بسبع سرعات كخيار علبة التروس الوحيد. علاوة على ذلك .

اما الإصدار الثاني اختياريًا ، وهو محرك V6 بسعة 3.0 ليتر ، و بنفس ناقل الحركة ذي 7 سرعات مثل وحدة الديزل القياسية ، و مزود بإعداد 4Matic للدفع الرباعي القياسي في جميع مستويات القطع.

 

ويأتي سعر الشاحنة الأساسي يبدأ بين 35 ألف دولار و 40 ألف دولار ، أما سعر سيارة نجل كريستيانو رونالدو الجديدة، فتصل الى حوالي 250 ألف دولار، بسبب كونها سيارة معدلة.

https://www.facebook.com/Cristiano/posts/340201474133066?__cft__[0]=AZVM1LeiwMQZSawt6UxD0yxrArjSig1wyuZviCz6mNhG5tzpZSEqDXT0Z6dCWRqiIx0agqTXl2_fmAfRqhVm6rYl9h4eI_AQOFyfPjiDPgf6CflC54TkFqvYeOg2tNHmoMmifnhzwTbF6kfXkhIYbgZs0gx6nqO9R0DCofdfQEppcA&__tn__=%2CO%2CP-R
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