وزير التموين يكشف تفاصيل عمل البورصة السلعية

قال وزير التموين، الدكتور علي المصيلحي، إن الوزارة تسير في ملف البورصة السلعية بشكل مميز، حيث تم تأسيس الشركة الخاصة بالبورصة، وتم توفير المقر بمنطقة التجمع الخامس، على أن يتم بدء العمل قريبا، مؤكدا أنه يتم العمل على البنية المعلوماتية ووضع القواعد والشروط الخاصة بالمخازن المسجلة والمتعاملين بالبورصة، إضافة إلى عمل القوانين المنظمة لعمل البورصة بشكل كامل.

ونوه خلال افتتاح أحد فروع سلسلة تجارية شهيرة أن البورصة ستبدأ بالسلع التي تصلح للتخزين لفترات أطلول مثل السكر والأرز والقمح، على أن يتم إرجاء فكرة دخول الخضروات والفاكهة بالبورصة السلعية خلال الفترة الحالية، مؤكدا أنه بدون التحول الرقمي، واعتماد المعلومات والخدمات من خلال التكنولوجيا الحديثة، سنفقد مرحلة من مراحل التقدم العالمي، ما دفعنا للعمل في هذا الملف بشكل كبير.

وأشار إلى أن فيروس كورونا رغم أضراره الكبيرة، إلا أنه ساهم في الاعتماد على التكنولوجيا والتحول الرقمي بشكل كبير للغاية وغير متوقع، مؤكدا أن الفترة المقبلة سنشهد وجود سيارات بدون سائق يتم طلبها إلكترونيا، لتؤدي للمواطنين خدمة التوصيل، وذلك نتيجة التقدم الكبير الذي تشهده التكنولوجيا الحديثة خلال الفترة الحالية.

وأضاف أن التقدم الكبير في ملف كتابة الأسعار على المنتجات يأتي لخدمة المواطنين، إضافة إلى توفير كميات كبيرة من السلع بسعر عادل، من خلال المنافسة بين العارضين.

وأضاف المصيلحي، أن التجارة الداخلية وتوابعها تمثل الجزء الأكبر من الدخل القومي بواقع 20% لتصبح الأكبر تأثيرا في الناتج القومي، وتلك النسبة تمثل تجارة الجملة والتجزئة والنقل والتخزين، مشددا أن الوزارة ستظل في خدمة المواطن المصري.

وأكد وزير التموين، أنه حال رغبة السلاسل التجارية في المشاركة ضمن صرف السلع الغذائية للمواطنين من خلال بطاقات التموين، فأهلا بهم، بشرط أن يكون صرف السلع الغذائية بالأسعار المحددة بمنظومة التموين.

وأوضح أن القطاع الخاص قاطرة التنمية في مصر، خاصة وأن ثلث السلع التي يتم صرفها للمواطنين على بطاقات الدعم منتجهطة من خلال القطاع الخاص، إضافة إلى المشاركة الكبيرة في ملفات المناطق اللوجستية والتجارية.