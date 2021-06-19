عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

وزير التموين يكشف تفاصيل عمل البورصة السلعية

صدى البلد

قال وزير التموين، الدكتور علي المصيلحي، إن الوزارة تسير في ملف البورصة السلعية بشكل مميز، حيث تم تأسيس الشركة الخاصة بالبورصة، وتم توفير المقر بمنطقة التجمع الخامس، على أن يتم بدء العمل قريبا، مؤكدا أنه يتم العمل على البنية المعلوماتية ووضع القواعد والشروط الخاصة بالمخازن المسجلة والمتعاملين بالبورصة، إضافة إلى عمل القوانين المنظمة لعمل البورصة بشكل كامل.

ونوه خلال افتتاح أحد فروع سلسلة تجارية شهيرة أن البورصة ستبدأ بالسلع التي تصلح للتخزين لفترات أطلول مثل السكر والأرز والقمح، على أن يتم إرجاء فكرة دخول الخضروات والفاكهة بالبورصة السلعية خلال الفترة الحالية، مؤكدا أنه بدون التحول الرقمي، واعتماد المعلومات والخدمات من خلال التكنولوجيا الحديثة، سنفقد مرحلة من مراحل التقدم العالمي، ما دفعنا للعمل في هذا الملف بشكل كبير.

وزير التموين: المواطن هو السيد في منظومة التجارة الداخلية.. ونعمل من أجله

بشرى سارة.. زيادة دعم بطاقات التموين أول يوليو لهذه الفئات

وأشار إلى أن فيروس كورونا رغم أضراره الكبيرة، إلا أنه ساهم في الاعتماد على التكنولوجيا والتحول الرقمي بشكل كبير للغاية وغير متوقع، مؤكدا أن الفترة المقبلة سنشهد وجود سيارات بدون سائق يتم طلبها إلكترونيا، لتؤدي للمواطنين خدمة التوصيل، وذلك نتيجة التقدم الكبير الذي تشهده التكنولوجيا الحديثة خلال الفترة الحالية.

وأضاف أن التقدم الكبير في ملف كتابة الأسعار على المنتجات يأتي لخدمة المواطنين، إضافة إلى توفير كميات كبيرة من السلع بسعر عادل، من خلال المنافسة بين العارضين.

وأضاف المصيلحي، أن التجارة الداخلية وتوابعها تمثل الجزء الأكبر من الدخل القومي بواقع 20% لتصبح الأكبر تأثيرا في الناتج القومي، وتلك النسبة تمثل تجارة الجملة والتجزئة والنقل والتخزين، مشددا أن الوزارة ستظل في خدمة المواطن المصري.

وأكد وزير التموين، أنه حال رغبة السلاسل التجارية في المشاركة ضمن صرف السلع الغذائية للمواطنين من خلال بطاقات التموين، فأهلا بهم، بشرط أن يكون صرف السلع الغذائية بالأسعار المحددة بمنظومة التموين.

وأوضح أن القطاع الخاص قاطرة التنمية في مصر، خاصة وأن ثلث السلع التي يتم صرفها للمواطنين على بطاقات الدعم منتجهطة من خلال القطاع الخاص، إضافة إلى المشاركة الكبيرة في ملفات المناطق اللوجستية والتجارية.

وزير التموين البورصة السلعية السكر ملف كتابة الأسعار فيروس كورونا القطاع الخاص

ترشيحاتنا

وكيل الأزهر يتفقد امتحانات الثانوية في العاشر من رمضان

وزير الأوقاف: الأقصى والقدس في عقل وقلب ووجدان كل مسلم وعربي

فيديوجراف.. القصة الكاملة لاتهام تميم يونس بـاغتصاب طليقته

دوري أبطال أفريقيا.. 4 غيابات مؤثرة عن موقعة الأهلي والترجي

واتساب يستعد لإجراء تغيير مهم يتعلق بالنسخ الاحتياطي لأندرويد

وزير التموين يكشف تفاصيل عمل البورصة السلعية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ميدو يقضي الإجازة الصيفية بصحبة زوجته.. شاهد

السعودية .. قرار عاجل من الطيران المدني بشأن دخول المملكة

انتصار جديد للمرأة.. حكم نهائي يمنع الرجل من حرمان الزوجة من استخراج شهادة ميلاد طفلها

حارقلك دمك.. ياسمين عبد العزيز تقصف جبهة ريهام حجاج

تعليق محبط من خالد الغندور على مباراة الأهلي والترجي في نصف نهائي أبطال أفريقيا

العفو الدولية تطالب بالتحقيق مع رئيس إيران الجديد

محاكمة نمبر 1 .. تحرك برلماني لـ تأديب رمضان بسبب سبه سميرة عبدالعزيز

3 هزائم نكراء لـ أبي أحمد.. شعب إثيوبيا يعلن العصيان.. ضربات دولية ضد أديس أبابا.. وفضيحة أوروبية مدوية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تحذير.. امتصاص الأرض كميات غير مسبوقة من الحرارة|تفاصيل مقلقة

جنون الأرقام القياسية.. شاب يفقد حياته خلال الطيران في الهواء من ارتفاع خطير|فيديو

ينتقل بالبعوض.. كورونا يثير المخاوف بعد ارتباطه بفيروس غرب النيل القاتل

رئيس نادي المطلقات: "الرجل يحب الدلع ولازم يفهم هرمونات الست.. الأفلام صورت المطلقة منحلة".. حوار

فيديو

فيديوجراف.. لماذا خدعت السيدة الجنوب أفريقية العالم بإنجاب 10 توائم ؟

معجزة طبية.. صدى البلد يحاور أول مبتور أطراف يزرع كتفين وذراعين في العالم|شاهد

فيديوجراف.. صاحبة الـ 55 زيجة تقدم نصيحتها للبنات

فيديوجراف.. هل السيدات أكثر خيانة على فيس بوك .. وما حكاية التجربة الماليزية؟

المزيد

ساحة رأي

سعاد ياي تكتب: رحلاتُ الصين إلى الفضاء تخدم البشرية

د. محمد مبروك يكتب: رواية «زرادوستار»

بيري محمد تكتب: ماهية الرياضة وأهميتها في المجتمع

خالد الشناوي يكتب: دعاة على أبواب جهنم

أحمد فريد يكتب: أسرار وشائعات عن الفضاء «1»

أحمد الغنام يكتب: خيانة الأوطان والسعي خلف الأوهام

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إسلام كمال

لا تنسوا جرائم الإستبن!

محمد خالد أبو النور - عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

«التنسيقية».. ثلاثة أعوام من الإنجازات

طه أحمد طه - عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

تجربة التوافق

محمد صلاح الساحه - عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

#جيل جديد_بإرادة من حديد

إبراهيم شعبان

«واشنطن بكين بوتين».. الطريق إلى حرب باردة جديدة؟

محمد ناجى زاهى

«البناء والتعمير».. الطريق للمستقبل المشرق

شريف سمير

«على بابا».. فى أماكن أخرى!

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الملامح العسكرية الروسية الإيرانية (1)

اﻟﻤﺰﻳﺪ