عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

واتساب يستعد لإجراء تغيير مهم يتعلق بالنسخ الاحتياطي لأندرويد

واتساب
واتساب

يقوم واتساب WhatsApp، بتخزين النسخ الاحتياطية للمستخدمين على خدمة التخزين السحابية التابعة لجوجل Google Drive، بالإضافة إلى نسخة أخرى مخزنة على مساحة التخزين المحلية للجهاز، وحتى الآن، تحتفظ خدمة الدردشة الاجتماعية بنسخ احتياطية لتحديثات الحالة بنفس الطريقة، إلا أن تطبيق التراسل الفورى على وشك تغيير ذلك.

 

وبحسب ما ذكره موقع "livemint"، طرح تطبيق المراسلة الفورية الشهير واتساب، مؤخرًا تحديثًا تجريبيًا يضيف دعما افتراضيا للنظام من جانب الخادم، يقييد ميزة النسخ الاحتياطي من الاحتفاظ بنسخة من تحديثات الحالة سواء على الهاتف أو جوجل درايف.

 

واتساب يتباهى بأنه أفضل من ماسنجر.. اعرف السبب

منها العرض لمرة واحدة.. 5 ميزات جديدة تصل واتساب قريبا

 

ووفقًا لتقرير صادر عن موقع WABetaInfo، المتخصص في تتبع الميزات الجديدة في الإصدارات التجريبية لنظام الدردشة الأساسي، فإن أحدث إصدار تجريبي من واتساب على نظام التشغيل أندرويد، والذي يحمل الإصدار رقم 2.21.13.6 ، لا يقوم بتحميل نسخ احتياطية من تحديثات الحالة.

 

وتأتي عملية التقييد الجديدة بتطبيق التراسل المملوك لشركة فيسبوك، كجزء من خطة واتساب لإدخال بعض التغييرات على خاصية النسخ الاحتياطي للرسائل، بسبب قيود التخزين الناتجة عن عملية النسخ الاحتياطية، والتي تنجم عنه عدة مشكلات خاصة بمساحة التخزين المحلية للهواتف المستخدمين.

 

وكما توفر طريقة أفضل لتقليل كمية البيانات المخزنة احتياطيا من خدمة الدردشة، بعد أن أصبحت خدمة جوجل درايف توفر مساحة تخزين غير محدودة لعمليات واتساب الاحتياطية.

 

ونظرًا لأن عددًا قليلاً من المستخدمين يميلون إلى نشر الكثير من مقاطع الفيديو كتحديثات لميزة الحالة على واتساب، فإن هذا يزيد من حجم النسخ الاحتياطية بشكل كبير، كما سيساعد خيار إيقاف تحديث النسخ الاحتياطية للمستخدمين على توفير قدر كبير من البيانات.

 

تقييد النسخ الاحتياطي لحالات واتساب على آيفون


وبدأت منصة المراسلة الفورية واتساب، في استبعاد تحديثات الحالة من النسخ الاحتياطية في الإصدار الخاص بها على أجهزة آبل، أجل توفير مساحة في خدمة التخزين الأفتراضية التابعة للشركة iCloud.

 

الجدير بالذكر أن شركة واتساب كشفت الكثير من المعلومات حول ميزاتها القادمة، مثل دعم الأجهزة المتعددة ، حيث سيقدم واتساب دعمًا لاستخدام أربعة أجهزة منفصلة دون الحاجة إلى توصيل الجهاز الأساسي بالإنترنت أو حتى تشغيله.

واتساب Google Drive ميزة النسخ الاحتياطي فيسبوك iCloud

موضوعات متعلقة

ميزة جديدة من واتساب تخلصك من مشكلة مزعجة.. تعرف عليها

خطوات بسيطة لجعل رسائل واتساب الواردة "غير مقروءة"

تخلص من إشعار واتساب المزعج على أندرويد.. بطريقتين

واتسآب لمالكي آيفون.. ميزة جديدة في انتظار الملايين

ترشيحاتنا

وكيل الأزهر يتفقد امتحانات الثانوية في العاشر من رمضان

وزير الأوقاف: الأقصى والقدس في عقل وقلب ووجدان كل مسلم وعربي

فيديوجراف.. القصة الكاملة لاتهام تميم يونس بـاغتصاب طليقته

دوري أبطال أفريقيا.. 4 غيابات مؤثرة عن موقعة الأهلي والترجي

واتساب يستعد لإجراء تغيير مهم يتعلق بالنسخ الاحتياطي لأندرويد

وزير التموين يكشف تفاصيل عمل البورصة السلعية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ميدو يقضي الإجازة الصيفية بصحبة زوجته.. شاهد

السعودية .. قرار عاجل من الطيران المدني بشأن دخول المملكة

انتصار جديد للمرأة.. حكم نهائي يمنع الرجل من حرمان الزوجة من استخراج شهادة ميلاد طفلها

حارقلك دمك.. ياسمين عبد العزيز تقصف جبهة ريهام حجاج

تعليق محبط من خالد الغندور على مباراة الأهلي والترجي في نصف نهائي أبطال أفريقيا

العفو الدولية تطالب بالتحقيق مع رئيس إيران الجديد

محاكمة نمبر 1 .. تحرك برلماني لـ تأديب رمضان بسبب سبه سميرة عبدالعزيز

3 هزائم نكراء لـ أبي أحمد.. شعب إثيوبيا يعلن العصيان.. ضربات دولية ضد أديس أبابا.. وفضيحة أوروبية مدوية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تحذير.. امتصاص الأرض كميات غير مسبوقة من الحرارة|تفاصيل مقلقة

جنون الأرقام القياسية.. شاب يفقد حياته خلال الطيران في الهواء من ارتفاع خطير|فيديو

ينتقل بالبعوض.. كورونا يثير المخاوف بعد ارتباطه بفيروس غرب النيل القاتل

رئيس نادي المطلقات: "الرجل يحب الدلع ولازم يفهم هرمونات الست.. الأفلام صورت المطلقة منحلة".. حوار

فيديو

فيديوجراف.. لماذا خدعت السيدة الجنوب أفريقية العالم بإنجاب 10 توائم ؟

معجزة طبية.. صدى البلد يحاور أول مبتور أطراف يزرع كتفين وذراعين في العالم|شاهد

فيديوجراف.. صاحبة الـ 55 زيجة تقدم نصيحتها للبنات

فيديوجراف.. هل السيدات أكثر خيانة على فيس بوك .. وما حكاية التجربة الماليزية؟

المزيد

ساحة رأي

سعاد ياي تكتب: رحلاتُ الصين إلى الفضاء تخدم البشرية

د. محمد مبروك يكتب: رواية «زرادوستار»

بيري محمد تكتب: ماهية الرياضة وأهميتها في المجتمع

خالد الشناوي يكتب: دعاة على أبواب جهنم

أحمد فريد يكتب: أسرار وشائعات عن الفضاء «1»

أحمد الغنام يكتب: خيانة الأوطان والسعي خلف الأوهام

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إسلام كمال

لا تنسوا جرائم الإستبن!

محمد خالد أبو النور - عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

«التنسيقية».. ثلاثة أعوام من الإنجازات

طه أحمد طه - عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

تجربة التوافق

محمد صلاح الساحه - عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

#جيل جديد_بإرادة من حديد

إبراهيم شعبان

«واشنطن بكين بوتين».. الطريق إلى حرب باردة جديدة؟

محمد ناجى زاهى

«البناء والتعمير».. الطريق للمستقبل المشرق

شريف سمير

«على بابا».. فى أماكن أخرى!

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الملامح العسكرية الروسية الإيرانية (1)

اﻟﻤﺰﻳﺪ