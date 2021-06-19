مقابل توريد 3.4 مليون طن قمح..وزير التموين: سداد 16 مليار جنيه للمزارعين

أكد الدكتورعلي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية أنه تم استلام نحو 3.427 مليون طن قمح محلي من المزارعين حتى الآن، وسداد نحو 16 مليار جنيه للمزراعين مقابل ذلك.

وأوضح خلال افتتاح أحد فروع سلاسل تجارية شهيرة اليوم أن عمليات توريد القمح تتم وسط إجراءات إحترازية كبيرة داخل الصوامع وأماكن الاستلام الأخرى التي يصل عددها إلى 450 موقعا لاستلام القمح المحلي.

ووجه المصيلحي رؤساء الشركات بتوفير الماسكات وكذلك المطهرات داخل نقاط الاستلام لتوزيعها علي الموردين وقائدي السيارات إن لزم الامر، إضافة إلى التعقيم المستمر للسيارات داخل مواقع التسليم.

ونوه إلى أن الموردين يقومون بصرف مستحقاتهم المالية بعد التوريد بـ 72 ساعة فقط.