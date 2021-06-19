أستاذ قانون يوضح جهود الدولة في إصدار أهم التشريعات لصالح المواطنين

قال الدكتور مصطفى السعداوي أستاذ القانون الجنائي بجامعة المنيا،إن هناك جهد عظيم قدمته المجالس التشريعية فى ال 7 سنوات الماضية ارتقى بمنظومة التشريع المصري والإنسان، فى إطار مناشدة القيادة السياسية لإعادة بناء الإنسان المصري من خلال وضع منظومة تشريعية تضمن انسانية الإنسان.

وأضاف السعداوي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر، المُذاع على فضائية القناة الأولى المصرية،ويقدمه الإعلاميان محمد الشاذلي وهدير أبو زيد، أن هذا تحقق فى عدة مناحي باعتبار الإنسان هو محور التشريع،فبرزت عدة قوانين تحمي الإنسان ككيان مادي ومعنوي وحمت خصوصية الإنسان واستثماراته .

وتابع السعداوي:" جاءت تشريعات جرائم تقنية المعلومات وتشريعات حماية حقوق الاشخاص ذوى الاعاقة، وتشريعات اخرى جاءت على قدر كبير من الأهمية مثل قانون مكافحة الهجرة الغير شرعية، بالاضافة إلى تعديل بعض التشريعات الخاصة بالمخدرات وقانون حماية المستهلك ومنع الاتجار فى الأعضاء البشرية".

وواصل :" فى مواجهة إنسانية الإنسان ارتقى المشرع المصري بتشديد العقوبات التى تمس الحياة مثل جرائم هتك العرض و الاغتصاب والتعرض للانثى وصدور قانون حماية بيانات المجنى عليه فى جرائم التعرض للفتيات واوجب المشرع المصري على متلقي البلاغ الا يفصح بيانات المبلغ فى مثل هذه الجرائم.