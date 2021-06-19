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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

وكيل تعليم الفيوم يتابع امتحانات الدبلومات الفنية وسط إجراءات أمنية واحترازية مشددة

وكيل وزارة تعليم
وكيل وزارة تعليم الفيوم بتابع لجان امتحانات الدبلومات الفنية

تفقد  الدكتور أكرم حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم عدداً من المدارس بمحافظة الفيوم لمتابعة سير امتحانات  الدبلومات الفنية بالفيوم، للاطمئنان على سير الامتحان وانتظام العمل.

قام  وكيل الوزارة بتفقد  لجنة مدرسة الفيوم الفنية التجارية للبنات بغرب الفيوم ، ولجنة مدرسة باغوص الابتدائية، ونبه بضرورة انضباط اللجنة وإتباع التعليمات المنظمة لأعمال الامتحانات وتوفير الجو المناسب لأداء الامتحانات  ،  وأصدر  توجيهاته بتوفير سبل الراحة لأبنائه الطلاب، وأكد على الالتزام بالقواعد والقرارات المنظمة لأعمال الامتحانات.

كما تابع الدكتور أكرم حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، اليوم السبت، غرفة عمليات امتحانات اليوم الأول للدبلومات الفنية، بحضور الأستاذ محمد عبدالله وكيل المديرية وأعضاء غرفة العمليات.

حيث تابع وكيل الوزارة الإجراءات الخاصة بتأمين صناديق الأسئلة وخطوط السير حتى وصولها إلى اللجان الامتحانية في كافة أرجاء محافظة الفيوم ، مؤكدا أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الجهات الأمنية  لتأمين خطوط سير السيارات المسئولة عن تسلم الأسئلة والإجابات.

وأوضح وكيل الوزارة على حرص المديرية على تطبيق كافة التعليمات الوزارية والقواعد المنظمة لأعمال الامتحانات وتنفيذ توجيهات الدكتور الوزير طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني والدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، بالالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية الخاصة بمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد حرصاً على سلامة أبنائنا الطلاب وكافة العناصر البشرية المشاركة في أعمال الامتحانات.

صرح وكيل الوزارة بأن عدد لجان الدبلومات الفنية على مستوى المحافظة 164 لجنة وعدد الطلاب 46 الف و 382 طالب وطالبة بامتحانات الدبلومات الفنية على مستوى المحافظة.

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وأوضح  أن كل لجنة فرعية لن يزيد عدد الطلاب داخلها عن ١٤ ممتحنًا، مؤكدا أنه تم تجهيز  28 استراحة للمراقبين والملاحظين مع توفير  كافة الأجواء المعيشية المناسبة والتي تليق بقيمة ومكانة المعلم المصري مضيفا أنه يتم تطهير وتعقيم كافة اللجان والاستراحات أولا بأول بالتعاون المثمر والبناء مع مديرية الصحة.

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وكيل تعليم الفيوم يتابع امتحانات الدبلومات الفينة وسط اجراءات أمنية واحترازية مشددة

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