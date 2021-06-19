دوري أبطال أفريقيا.. 4 غيابات مؤثرة عن موقعة الأهلي والترجي

يترقب عشاق كرة القدم في القارة السمراء، قمة نارية بين الأهلي والترجي، اليوم، السبت، على الملعب الأوليمبي حمادي العقربي، ضمن منافسات ذهاب الدور نصف النهائي من مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

موعد مباراة الأهلي ضد الترجي والقنوات الناقلة:

تقام مباراة الأهلي ضد الترجي، في تمام السادسة مساء بتوقيت القاهرة، وتذاع عبر قناتي، beIN Sports HD 4 وbeIN Sports 1 HD Premium، بتعليق محمد بركات.

الأهلي ضد الترجي:

يطمح الأهلي بقيادة مدربه بيتسو موسيماني لتحقيق نتيجة إيجابية في مباراة اليوم، تسهل من مهمته في مباراة العودة، في القاهرة.

وجاءت قائمة الأهلي لمواجهة الترجي كالتالي:



محمد الشناوي ومحمود وحيد وأحمد رمضان بيكهام ورامي ربيعة، وياسر إبراهيم وحمدي فتحي، ومحمود كهربا ومحمد شريف، ووليد سليمان وأيمن أشرف، وبدر بانون وحسين الشحات، وأليو ديانج وعلى لطفي وعمرو السولية وصلاح محسن، ومحمد مجدي أفشة وسعد سمير وعلي معلول، وناصر ماهر وأكرم توفيق ووالتر بواليا وطاهر محمد طاهر وجونيور أجايي ومصطفى شوبير.

على الجانب الآخر، يطمح الترجي إلى نتيجة مطمئنة أمام الأهلي، قبل خوض موقعة العودة.

غيابات الأهلي والترجي:

يفقد الأهلي العديد من اللاعبين في مباريات اليوم، بسبب الإصابة، أبرزهم محمود متولي في قلب الدفاع، ومحمد هاني في مركز الظهير الأيمن، ومروان محسن في الهجوم.

كما تحوم الشكوك حول جاهزية محمد مجدي قفشة وأحمد رمضان بيكهام، للمباراة، بعد تعرضهما للإصابة مؤخرا.

أما الترجي، فلديه غياب وحيد، وهو حسين الربيع مدافع الفريق، بسبب إصابته بفيروس كورونا المستجد.

طاقم تحكيم مباراتي الأهلي والترجي:

وأعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف)، مؤخرا، حكام مباراتي الأهلى أمام الترجي التونسي بذهاب وإياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وقرر الكاف إسناد مباراة الذهاب إلى الجنوب أفريقي فيكتور جوميز، على أن يقود الكاميروني أليوم نيانت مباراة الإياب بالقاهرة بين الفريقين.

وأعلن الكاف تواجد الزامبي "سيكازوى" حكما للفار في مباراة الذهاب بين الأهلى والترجي، على أن يتواجد المغربي رضوان جيد حكما للفار فى مباراة العودة.

تطبيق تقنية الفيديو:

كما قرر الكاف بشكل نهائي تطبيق خاصية الفيديو خلال مباريات نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، وذلك فى ظل الرغبة فى السيطرة على الأخطاء التحكيمية.

حضور جماهيري:

وستقام مباراة الأهلي والترجي، بحضور 5 آلاف من مشجعي النادي التونسي، حسبما أكد الاتحاد الأفريقي، في بيان رسمي أمس، الجمعة.