خاص.. عمر كمال يروى تفاصيل موقف غريب مع أحد المعجبين| فيديو

قال الفنان عمر كمال إن أكثر ما يثير غضبه ويضايقه؛ تعليقات وانتقادات الناس مثل "الشتيمة"، لافتاً إلى أن الناس يظهرون حبهم واحترامهم له بمجرد رؤيته.

وأضاف الفنان عمر كمال، في تصريحات لـ"صدى البلد": "كنت بركن العربية وواحد مصمم يتصور معايا، وأنا قررت أنزل من العربية مخصوص علشان اتصور معاه واحترمت رغبته.. راح منزل الصورة وكاتب فوقها مع انى مبقبلهوش بس بتصور معاه".

وتابع: "لما أنت مبتقبلنيش بتجرى ورا عربيتى ليه، وتخبط على عربيتى ومصر تتصور معايا ليه".

وتمكنت أغنية "أوعدك" للنجمة سمية الخشاب ومغني المهرجانات عمر كمال من الوصول إلى ٣ ملايين مشاهدة علي موقع الفيديوهات “يوتيوب”.



واحتلت أغنية (أوعدك - ملبن)، لـ سمية الخشاب وعمر كمال التريند رقم ١ على موقع “يوتيوب” بعد ساعات من طرحها.