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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ضبط ١٨٨ كيلو لحوم منتهية الصلاحية و٩ مخابز مخالفة بمنيا القمح

المضبوطات الغير صالحة
المضبوطات الغير صالحة

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة التموين بالشرقية باستمرار الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على المحال التجارية والمخابز ومصانع ومخازن المواد الغذائية ومحطات الوقود للتأكد من صلاحية المعروض ومدى مطابقته للمواصفات القياسية والإشتراطات الصحية والتصدى بكل حزم لظاهرة تهريب السلع المدعمة وبيعها بالسوق السوداء وتطبيق القانون على المخالفين.

وأضافت وكيل وزارة التموين بالشرقية انه تنفيذاً لتوجيهات المحافظ ، قامت إدارة تموين مينا القمح بتشكيل حمله تموينه وتم تحرير محاضر للمخالفين وجاءت بياناتها كالتالي :-

تحرير محضر ( ٢٢٤٠٩) جنح ا د ط ضد صاحب سيارة متنقله لبيع اللحوم المجمدة  بمنيا القمح لحيازته وعرضه  لحوم منتهية الصلاحية وتم التحفظ على ١٥٠ كيلو جرام لحوم كما تم تحرير محضر ( ٢٤٢٢) جنح ا د ط ضد  صاحب محل مشويات بمنيا القمح لحيازته وعرضه واستخدامه لحوم مفرومه منتهية الصلاحية وتم التحفظ على ٢٢ كيلو جرام لحوم وتحرير محضر (٢٤٢٤) جنح ا د ط ضد صاحب محل جزاره بمنيا القمح لذبح لحوم بلديه خارج السلخانه وتم التحفظ على ١٦كيلو جرام لحوم. 

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وتحرير محضر ( ٢٤٢٥) جنح ا د ط ضد صاحب سوبر ماركت -بمنيا القمح لإدارة النشاط بدون ترخيص و عدم الإعلان عن الأسعار بالإضافة إلى تحرير تقرير مخالفة لمخبز بلدى بميت سهيل لإنتاج خبز ناقص الوزن ١٥جرام وتقرير مخالفة لمخبز بلدى بميت سهيل لإنتاج خبز ناقص الوزن ١٢جرام وتقرير مخالفة لمخبز بلدى بسنهوا لإنتاج خبز ناقص الوزن ٩جرام وتقرير مخالفة لمخبز بلدى سلوى- بسنهوا لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات. 

كما تم تحرير تقرير مخالفة لمخبز بلدى بكفر المراغه لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات وتقرير مخالفة لمخبز بلدى - بميت سهيل لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات.وتقرير مخالفة لمخبز بلدى - بميت سهيل  لعدم نظافة أدوات العجين وتقرير مخالفة لمخبز بلدى  - بسنهوا  لعدم نظافه أدوات العجين وتقرير مخالفة لمخبز بلدى  - بكرديده  لعدم إعطاء البون

الحملات التموينية تحرير محاضر اللحوم المجمدة الإشتراطات الصحية محافظ الشرقية وزارة التموين محطات الوقود

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