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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

وزير الرياضة ونظيره الفلسطيني يشهدان توقيع بروتوكول تعاون لتعزيز المهارات الكشفية

صدى البلد

شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة المصري ، ونظيره الفلسطيني الفريق جبريل الرجوب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة ورئيس اللجنة الأولمبية الفلسطينية، ورئيس اتحاد كرة القدم بدولة فلسطين ؛ مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين الاتحاد العام للكشافة والمرشدات وجمعية الكشافة الفلسطينية ، بمقر المركز الكشفي العربي الدولي .


وبمقتضي البرتوكول ، يتم التعاون في شكل مشاريع وأنشطة وفعاليات ودراسات كشفية مشتركة، وتعزيز المهارات الكشفية والمجتمعية ، تعزيز آليات المتابعة وتبادل الثقافات المختلفة ، تسهيل وترتيب الإجراءات الخاصة بالمشاركات الداخلية والخارجية خاصة طرفي الإتفاق ، تبادل الزيارات والمشاريع ، تسخير الإمكانات المتاحة لتسهيل تنفيذ الأنشطة الكشفية وتحسين مستوى الخدمات وايفاد القيادات والخبرات .

 

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يأتي ذلك في إطار العلاقة القوية التي تربط بين الاتحاد العام للكشافة والمرشدات وجمعية الكشافة الفلسطينية من علاقة احترام وتعاون متبادل وعلاقة تاريخية ، ورؤية كلت الطرفين من أجل توحيد الجهود للارتقاء بمستوى العمل الكشفي علي صعيد العمل ، وصولاً إلي الآفاق العالمية لإتخاذ المكانة المرموقة اللائقة بين أقرانهم من قادة وكوادر الدول .

وكان وزير الشباب والرياضة المصري الدكتور أشرف صبحي قد اصطحب نظيره الفلسطيني الفريق جبريل الرجوب في جولة تفقدية بالمدينة الرياضية بالعاصمة الإدارية .

موسيمانى وزير الشباب والرياضة الشباب والرياضة أشرف صبحي وزير الشباب

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