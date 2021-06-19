وزير الرياضة ونظيره الفلسطيني يشهدان توقيع بروتوكول تعاون لتعزيز المهارات الكشفية

شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة المصري ، ونظيره الفلسطيني الفريق جبريل الرجوب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة ورئيس اللجنة الأولمبية الفلسطينية، ورئيس اتحاد كرة القدم بدولة فلسطين ؛ مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين الاتحاد العام للكشافة والمرشدات وجمعية الكشافة الفلسطينية ، بمقر المركز الكشفي العربي الدولي .



وبمقتضي البرتوكول ، يتم التعاون في شكل مشاريع وأنشطة وفعاليات ودراسات كشفية مشتركة، وتعزيز المهارات الكشفية والمجتمعية ، تعزيز آليات المتابعة وتبادل الثقافات المختلفة ، تسهيل وترتيب الإجراءات الخاصة بالمشاركات الداخلية والخارجية خاصة طرفي الإتفاق ، تبادل الزيارات والمشاريع ، تسخير الإمكانات المتاحة لتسهيل تنفيذ الأنشطة الكشفية وتحسين مستوى الخدمات وايفاد القيادات والخبرات .



يأتي ذلك في إطار العلاقة القوية التي تربط بين الاتحاد العام للكشافة والمرشدات وجمعية الكشافة الفلسطينية من علاقة احترام وتعاون متبادل وعلاقة تاريخية ، ورؤية كلت الطرفين من أجل توحيد الجهود للارتقاء بمستوى العمل الكشفي علي صعيد العمل ، وصولاً إلي الآفاق العالمية لإتخاذ المكانة المرموقة اللائقة بين أقرانهم من قادة وكوادر الدول .

وكان وزير الشباب والرياضة المصري الدكتور أشرف صبحي قد اصطحب نظيره الفلسطيني الفريق جبريل الرجوب في جولة تفقدية بالمدينة الرياضية بالعاصمة الإدارية .