بتكلفة 5 مليارات و310 ملايين جنيه..تنفيذ 15 مشروعا بقطاع مياه الشرب في الشرقية

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أن الدولة تولي اهتماماً كبيراً بتطوير البنية التحتية ورفع كفاءتها وتسعى جاهدة إلي الإرتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين من خلال التوسع في إنشاء المشروعات الخدمية والإستثمارية بمراكز ومدن المحافظة للمساهمة في توفير إحتياجات المواطنين وتوفير فرص عمل للشباب الجاد وكذلك المشاركة في بناء مستقبل مصر الجديدة التي نحلم بها.

أضاف المحافظ أن مراكز ومدن المحافظة خلال الـ 7 سنوات الماضية شهدت طفره هائلة في تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية للإرتقاء بمستوي الخدمات المقدمة للمواطنين وليشعروا بجحم ما تقدمة الدولة من إنجازات في مختلف المجالات بما يحقق العدالة الإجتماعية وتقديم كل ما ييسر الحياة ويؤمنها لجميع فئات المجتمع.

أشار محافظ الشرقية الي أنه في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية في الفترة من يوليو 2014 وحتى مايو 2021 م ، تم تنفيذ 15 مشروعا بقطاع مياه الشرب بمختلف قري ومدن ومراكز المحافظة بتكلفة 5 مليارات و310 ملايين جنيه ، وذلك بهدف تقديم كوب مياه نظيف للمواطنين طبقاً للإشتراطات الصحية والبيئية المعتمدة ولضمان وصول مياه الشرب للمستفيدين بالقرى البعيدة والتي تعاني من ضعف وصول المياه إليها.

أوضح المحافظ أنه خلال تلك الفترة تم الإنتهاء من أعمال إنشاء 8 محطات تنقيه مياه شرب جديدة وتوسعة 7 محطات مياه شرب أخرى بمختلف قرى ومراكز ومدن المحافظة بتكلفة 4 مليار و567 مليون جنيه ، وكذلك إنشاء شبكات توصيل مياه شرب جديدة بإجمالي أطوال 352 كم ، وإحلال وتجديد شبكات مياه أخرى بأطوال 512 كم ، وإنشاء محطات آبار إرتوازي وخزانات بتكلفة 743 مليون جنيه ، وذلك في إطار إهتمام الدولة بتطوير البنية التحتية وتحسين مستوي الخدمات المقدمة للمواطنين.

وعلي جانب أخر فقد كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة التموين بالشرقية باستمرار الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على المحال التجارية والمخابز ومصانع ومخازن المواد الغذائية ومحطات الوقود للتأكد من صلاحية المعروض ومدى مطابقته للمواصفات القياسية والإشتراطات الصحية والتصدى بكل حزم لظاهرة تهريب السلع المدعمة وبيعها بالسوق السوداء وتطبيق القانون على المخالفين.