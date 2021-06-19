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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

صبحي والرجوب يشهدان اليوم الرياضي للفلسطينيين المقيمين في مصر

صدى البلد

شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة المصري ، ونظيره الفلسطيني الفريق جبريل الرجوب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة ورئيس اللجنة الأولمبية الفلسطينية، ورئيس اتحاد كرة القدم بدولة فلسطين ؛ اليوم الرياضي للمقيمين في مصر ، احتفالاً باليوم العالمي للاجئ ، بمركز شباب الجزيرة ، والذي تنظمه المركزية للتنمية الرياضية" القاعدة الشعبية " بالتعاون مع هيئة تيردي زوم ومديرية الشباب والرياضة بالقاهرة ، تحت شعار " معا نتعافي .. نتعلم .. نتألق " .

 

وأكد وزير الشباب والرياضة المصري ، علي إقامة الاحتفالية كل عام بتنظيم يوم رياضي من وزارة الشباب والرياضة ، من أجل دعم المقيمين في مصر وتوفير الحماية لهم وإدراجهم في أنظمة الرعاية الصحية والتعليمية والرياضية.

 

وأشار الدكتور أشرف صبحي ، إلى أن اليوم الرياضي يهدف إلى إلقاء الضوء على حقوق المقيمين في مصر ودمجهم في المجتمع واستخدام الرياضة كاحدي القوي الناعمة لدعمهم نفسيًا واجتماعيا وتحسين أحوالهم المعيشية.

 

 

وقال وزير الشباب والرياضة الفلسطيني : " مصر هي الداعم والسند طوال العصور بموقعه في تاريخنا كعرب وكملسمبن ، ونعتز بإطلاق كلمة مقيمين علي اللاجئين في مصر ، ومصر كاملة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، ووزارة الشباب والرياضة المصرية تستحق مننا كل شكر والتقدير ، ونتمني التوفيق للجميع ، ونراكم قريباً جميعكم في القدس " .

 

وأعرب المشاركين بالمهرجان عن سعادتهم البالغة باحتضان مصر لهم والعمل على دمجهم بشتي الطرق في المجتمع.

 

وتقوم وزارة الشباب والرياضة في يوم اللاجئ العالمي بتنظيم مجموعة متنوعة من الأنشطة بهدف دعم اللاجئين ، بمشاركة اللاجئون أنفسهم، والمجتمعات والمنظمات المجتمعية .

 

وعقب ذلك ، قام وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي برفقه الفريق جبريل الرجوب ؛ بجولة تفقدية داخل أروقة مركز شباب الجزيرة ، ومركز التعليم المدني، مشيداً الرجوب بالمشتوي الانشائي المتميز الذي وصلت له المنشآت الشبابية والرياضية في مصر .
 

مركز شباب الجزيرة وزير الشباب الشباب والرياضة اللجنة الاولمبية وزارة الشباب

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