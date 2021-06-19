نشرة أخبار العالم: ضربة كبري لـ إثيوبيا.. تحرك دولي ضد رئيس إيران الجديد.. تطور خطير بـ الفطر الاسود.. إعلان عاجل من الصحة العالمية

تطور خطير.. اقتلاع أعين الأطفال لمحاربة الفطر الأسود في الهند

منظمة الصحة العالمية تعلن انتهاء وباء إيبولا في هذا البلد

الصحة السعودية تزف بشرى سارة بشأن الجرعة الثانية من لقاح كورونا

ضربة دولية كبري لـ إثيوبيا.. الاتحاد الأوروبي يرفض تمويل حكومة أبي أحمد

العفو الدولية تطالب بالتحقيق مع رئيس إيران الجديد

شهدت الساحة العالمية والدولية اليوم السبت العديد من الأحداث والتطورات المهمة في عدد من الملفات علي جميع الأصعدة وتصدر ذلك:

تطور خطير.. اقتلاع أعين الأطفال لمحاربة الفطر الأسود في الهند



ذكرت وسائل إعلام هندية اليوم السبت أن الأطباء أجبروا على إزالة أعين 3 أطفال أصيبوا بعدوى الفطر الأسود المرتبطة بمرض "كوفيد-19" الذي يسببه فيروس كورونا.

وتعاني الهند حاليا فوق مأساة فيروس كورونا من تفشي عدوى الفطر الأسود، مع تسجيل أكثر من 10 آلاف إصابة بهذه العدوى.

وقالت وسائل إعلام هندية، إن الأطفال الثلاثة الذين أزيلت أعينهم في مومباي أعمارهم تترواح بين 4- 14 عاما.

وكانت واحدة منهم طفلة تبلغ من العمر 14 عاما، وهي الوحيدة بينهم المصابة بالسكري، وأشار الأطباء إلى أن عينيها تحولتا إلى اللون الأسود في غضون 48 ساعة.

وقال استشاري طب الأطفال في مستشفى فورتيس جيسال شيث: "كان الفطر ينتشر في الأنف أيضًا. لحسن الحظ ، لم تصل إلى الدماغ. عالجناها لمدة 6 أسابيع. للأسف فقدت عينها".

من جانبه، قال طبيب العيون في نفس المستشفى بريثش شيتي: "كان الفطر الأسود ينتشر في أعينهم، وإذا لم نقم بإزالتها لكانت حياتهم في خطر".

وتقول تقارير محلية إن حوالى 60 % من المرضى الذين عولجوا في المستشفى أجبروا على إزالة عين واحدة على الأقل بعد أن تسببت الموجة الثانية من فيروس كورونا في تفشي العدوى.

وتابع: "لقد كانوا يعانون من العمى في عين واحدة وكان ذلك يؤلمهم بشدة، ومنهم طفل جاء إلينا في ديسمبر من العام الماضي، أما الحالة الثانية جاءت خلال الموجة الثانية".

منظمة الصحة العالمية تعلن انتهاء وباء إيبولا في هذا البلد



أعلنت منظمة الصحة العالمية اليوم السبت انتهاء تفشي فيروس إيبولا في غينيا الذي بدأ في فبراير وأصاب 16 شخصا وقتل 12، وفقًا لما ذكرته وسائل إعلام دولية.

وأُعلن انتهاء تفشي فيروس إيبولا الذي ظهر في غينيا في منتصف فبراير، بعدما كانت هذه المرة الأولى التي يعاود فيها المرض الظهور في البلاد منذ تفشي المرض المميت في غرب إفريقيا الذي انتهى في عام 2016.

ذكرت السلطات الصحية الغينية تفشي المرض في 14 فبراير 2021 بعد اكتشاف ثلاث حالات في جويك ، وهي منطقة ريفية في جنوب محافظة نزيريكور ، وهي نفس المنطقة التي ظهر فيها تفشي المرض لأول مرة في 2014-2016 قبل أن ينتشر في ليبيريا وسيراليون المجاورتين وما وراءهما .

تم الإبلاغ عن ما مجموعه 16 حالة مؤكدة وسبع حالات محتملة في أحدث اندلاع للمرض في غينيا حيث نجا 11 مريضًا وفقد 12 حياتهم.

بعد فترة وجيزة من اكتشاف العدوى ، قامت السلطات الصحية ، بدعم من منظمة الصحة العالمية وشركائها ، باستجابة سريعة ، بالاستفادة من الخبرة المكتسبة في مكافحة الفاشيات الأخيرة في كل من غينيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية.

قال الدكتور تيدروس أدهانوم جيبريسوس ، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية: "إنني أثني على المجتمعات المتضررة ، وحكومة غينيا وشعبها ، والعاملين الصحيين ، والشركاء ، وكل من ساهمت جهودهم المتفانية في احتواء تفشي فيروس إيبولا".

أضاف "استنادًا إلى الدروس المستفادة من تفشي المرض في الفترة من 2014 إلى 2016 ومن خلال جهود الاستجابة السريعة والمنسقة والمشاركة المجتمعية وتدابير الصحة العامة الفعالة والاستخدام العادل للقاحات ، تمكنت غينيا من السيطرة على تفشي المرض ومنع انتشاره خارج حدودها. يستمر عملنا في غينيا ، بما في ذلك دعم الناجين للحصول على رعاية ما بعد المرض ".

الصحة السعودية تزف بشرى سارة بشأن الجرعة الثانية من لقاح كورونا



أفاد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة السعودية الدكتور محمد العبد العالي، بإستمرار الوزارة في إعطاء الجرعة الثانية للفئة العمرية (60) عاماً وأكثر.

وفي تغريدة على حسابه الرسمي بموقع تويتر، بين المتحدث أنه سيتم الإعلان عن موعد الجرعة الثانية حسب التقدم بتغطية المجتمع، ووفق فئات الأولوية، وتوفر توريد اللقاحات من خلال حسابات وزارة الصحة أو المؤتمر الصحفي.

وحول أعداد الجرعات المعطاة من اللقاحات، قال:تم إعطاء اللقاح لأكثر من (15) مليون شخصاً.

وكان مسؤولون في مراكز لقاحات فيروس كورونا "كوفيد-19" في السعودية، كشف موعد إتاحة الجرعة الثانية من لقاح كورونا للجميع.

ونقلت قناة "الإخبارية" السعودية، عن مسؤولين في أحد مراكز لقاحات كورونا في الرياض قوله إنه اعتبارا من شهر يوليو المقبل، ستكون الجرعة الثانية متاحة للجميع.

وأكد مراسل القناة أنه مع بداية شهر يوليو المقبل، ستكون الجرعة الثانية من لقاح كورونا، متاحة للجميع في المملكة.

كما أعلنت وزارة الصحة السعودية أن اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المعتمدة في المملكة فعالة وآمنة، مشيرة إلى أنها حققت نسبة عالية من التحصين لكبار السن بلغت 98%.

وطالبت الجوازات السعودية، في وقت سابق ، جميع القادمين من غير المواطنين السعوديين إلى ضرورة التسجيل لـ اللقاحات إلكترونيا قبل وصولهم إلى السعودية.

وقالت الجوازات السعودية إن هذا القرار يأتي لتسريع إجراءات دخولهم إلى السعودية، وتقليل فترة انتظارهم في منافذ الدخول.

وأضافت الجوازات السعودية إن التسجيل يشمل مواطني دول مجلس التعاون الخليجي وحاملي التأشيرات الجديدة بأنواعها، والمقيمين ومرافقيهم من المحصنين وغير المحصنين.

وأشارت الجوازات السعودية إلى أن هذا الأمر يأتي ضمن جهود مكافحة فيروس كورونا في المملكة

ضربة دولية كبري لـ إثيوبيا.. الاتحاد الأوروبي يرفض تمويل حكومة أبي أحمد



في ضربة دولية كبري لـ إثيوبيا بسبب جرائم الحرب في إقليم تيجراي رفض الاتحاد الأوروبي تقديم تمويلات او مساعدات مادية بشكل مباشر لحكومة أبي أحمد في أديس أبابا.

وكشفت المفوضية الأوروبية عن عزمها تقديم مساعدات مالية لتمويل المناخ والتعليم والحوكمة الرشيدة في إثيوبيا علي مدار الـ7 سنوات القادمة مؤكدة رفضها تقديم تمويلات مباشرة لحكومة أبي أحمد حتى ترى تحسينات في إقليم تيجراي الذي يعيش سنوات من الحرب بحسب موقع "ديفيكس" الأمريكي.

وأطلع موقع Devex علي مناقشة "وثيقة عمل حول البرمجة الخاصة بـ إثيوبيا" مع أعضاء البرلمان الأوروبي خلال حوار جيوسياسي مغلق حول ميزانية مساعدات الاتحاد الأوروبي خلال 2021-2027.

وقال الموقع الأمريكي أن حوالي 40٪ من التمويلات الأوروبي لـ إثيوبيا سيتم تخصيصها لتغير المناخ ، والطاقة المستدامة ، والنمو الأخضر ؛ و40٪ للتنمية البشرية ، ثلاثة أرباعها مخصصة للتعليم والصحة وربعها لقضايا الهجرة والتهجير القسري ؛ و15٪ للحكم وبناء السلام ؛ و 5٪ " لتدابير الدعم " مثل الدراسات والاتصالات دون التطرق لتقديم أي تمويلات مباشرة لحكومة رئيس وزراء إثيوبيا أبي أحمد.

وأكد Devex أنه تم تقديم 815 مليون يورو لـ إثيوبيا من الاتحاد الأوروبي لفترة ميزانية 2014-2020 ، بالإضافة إلى أكثر من 400 مليون يورو من الصندوق الاستئماني للطوارئ التابع للاتحاد الأوروبي لـ أفريقيا ، بالإضافة إلى التمويلات الواردة من خلال البرامج المواضيعية وفي المجموع خصصت المفوضية الأوروبية 542 مليون يورو لـ إثيوبيا.

وفي ديسمبر من العام الماضي، أجلت بروكسل 88.5 مليون يورو في مدفوعات دعم الميزانية لـ إثيوبيا احتجاجًا على جرائم الحرب التي ترتكب في إقليم تيجراي الشمالية.

والتقى مسؤولون إثيوبيون مع نظرائهم من الاتحاد الأوروبي في وقت سابق من هذا الشهر لمناقشة الانتخابات الإثيوبية المقرر عقدها الاسبوع المقبل وقضية سد النهضة وصراع تيجراي.

العفو الدولية تطالب بالتحقيق مع رئيس إيران الجديد



في أول رد من منظمة دولية كبيرة على انتخاب الرئيس الإيراني الجديد إيراهيم رئيسين طالبت منظمة العفو الدولية وفتح تحقيق بحق الرئيس الايراني المنتخب في جرائم ضد الإنسانية، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرفة.

وذكرت العفو الدولية إن الانتخابات الإيرانية تمت في أجواء قمعية، ولهذا فإن الدعو للتحقيق مع الرئيس الإيراني الجديد لارتكابه جرائم ضد الإنسانية، أمر مهم.

أكدت العفو الدولية على دعوتها إنشاء آلية محايدة لجمع أدلة على الجرائم التي ارتكبها رئيسي في إيران، خلال فترة توليه مناصب ذات صلة أسفرت على ضحايا إيرانيين كثر.

وأكدت العفو الدولية إن صعود رئيسي للحكم في إيران تذكير بأن الإفلات من العقاب يسود البلاد، وعلى سجلها السئ لحقوق الإنسان.

وأكدت العفو الدولية أن الرئيس الجديد لطهران دعم قتل المئات منهم نساء وأطفال خلال احتجاجات إيران 2019،لوأد الاحتجاجات الكبيرة.

وذكرت العفو الدولية إن رئيس إيران الجديد "رئيسي" انتهك حقوق الإنسان والأقليات خلال رئاسته للقضاء، مشيرة بذلك إلى الطعن في استقلالية القضاء.

وتابعت العفو الدولية بإن إبراهيم رئيسي متورط في جرائم قتل وإخفاء قسري، وهي أمور كلها يجب لها وقفة.

من جانبها اعتبرت منظمة مجاهدي خلق الإيرانية المعارضة إنه بعكس ما أشيع فإن نسبة المشاركة في الانتخابات الإيرانية التي فاز فيها رئيسي لم تتجاوز 10%، ولم تصل النصف بأي حال.

وفاز المرشح الأوفر حظا حسب استطلاعات الرأي، إبراهيم رئيسي في الانتخابات الإيرانية التي قاطعها كثيرون.

وإبراهيم رئيسي رجل دين محافظ يبلغ من العمر (60 عاما) ويعد من المقربين من مرشد النظام الإيراني، علي خامئني، وينحدر الاثنان من مدينة مشهد التي تقع في شمال شرق إيران، وكان أحد طلابه هناك.

وسيكون رئيسي ثامن رئيس لإيران منذ اندلاع الثورة عام 1979، وسيخلف الرئيس الإصلاحي حسن روحاني الذي قضى فترتين في رئاسة البلاد.

وكان رئيسي ترشح في الانتخابات الرئاسية عام 2017 ضد روحاني، لكنه فشل بعدما حصد 38 في المئة من أصوات الناخبين فقط.