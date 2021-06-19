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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

سوريا.. بشار الأسد يوجه رسالة للرئيس الإيراني الجديد

صدى البلد

هنأ الرئيس السوري بشار الأسد الرئيس الإيراني المنتخب إبراهيم رئيسي بفوزه في الانتخابات، وأعرب عن الاهتمام والحرص على العمل معه لتعزيز علاقات بلديهما.

 

وقالت رئاسة الجمهورية السورية إن الأسد تقدم باسمه وباسم الشعب السوري بأحر التهاني القلبية لرئيسي بمناسبة نيله ثقة الشعب الإيراني الصديق وفوزه في الانتخابات الرئاسية.

 

وتمنى الأسد لـ الرئيس الايراني الجديد النجاح والتوفيق في مسؤولياته الجديدة واستكمال نهج الثورة الإسلامية في قيادة مسيرة بلاده نحو المزيد من الازدهار والتقدم في جميع المجالات لما فيه خير وصالح الشعب الايراني المقاوم والصامد في وجه كل المخططات والضغوطات التي تستهدف كسر إرادته وسلبه قراره المستقل".

 

وأضافت الرئاسة السورية أن الأسد أعرب عن الاهتمام والحرص على العمل مع الرئيس المنتخب من أجل تعزيز مسار العلاقات الثنائية المبنية على عقود طويلة من الصداقة التاريخية والتفاهم المتبادل والمصالح المشتركة.

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وفاز المرشح إبراهيم رئيسي بالانتخابات الرئاسية الإيرانية، اليوم السبت ، بحصوله على 17 مليون و800 الف صوت، ليخلف بدعم 62% من الناخبين الإيرانيين، حسن روحاني كرئيس للجمهورية الإسلامية.


وأفاد رئيس لجنة الانتخابات جمال عرف خلال مؤتمر صحفي، أن رئيسي (60 عاما) حصل على "أكثر من 17,8 مليون" صوت من أصل 28.6 مليونا من أصوات المقترعين، علما بأن أكثر من 59,3 مليون إيراني كانوا مدعوين للمشاركة في الاقتراع.

 

وأعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم “السبت”، أن الدورة الأولى للانتخابات الرئاسية التي أجريت، الجمعة، أفضت إلى انتخاب رئيس جديد للجمهورية لم يكشف اسمه، بينما هنّأ اثنان من المرشحين، رجل الدين المتشدد، إبراهيم رئيسي، على "فوزه" قبل صدور النتائج الرسمية.

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