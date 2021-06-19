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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

رئيس جامعة الأزهر يتفقد دورة التخطيط الإستراتيجي لأعضاء هيئة التدريس

رئيس جامعة الأزهر
رئيس جامعة الأزهر يتفقد دورة التخطيط

تفقد اليوم الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، الدورة التدريبية المنعقدة بمقر مركز الأزهر للتدريب والتطوير، والمعتمدة من جامعة كامبردج.

وخلال الجولة تحدث رئيس جامعة الأزهر مع المتدربين، مشيرًا إلى أن مؤسسة الأزهر الشريف جامعًا وجامعةً برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، حريصة كل الحرص على تنمية مهارات ورفع قدرات منسوبي الجامعة في مختلف التخصصات في مجالات: التخطيط الإستراتيجي، وإدارة الأزمات، وتنمية مهارات القيادة والتواصل الفعال.
 

وأوضح رئيس الجامعة أن الهدف من عقد هذه الدورات التدريبية، هو إعداد وتجهيز كوادر بشرية تكون قادرة على القيادة "صف ثاني" و"صف ثالث" وهكذا؛ إيمانًا بأن  شباب اليوم هم رجال الغد وقادة المستقبل.
 

كان في استقبال رئيس جامعة الأزهر، الدكتور شريف صلاح، مدير مركز الأزهر للتدريب والتطوير، والدكتور أحمد عرابي نائب مدير المركز، والدكتور سمير مسعود، المدرب المعتمد من كامبردج.
 

جدير بالذكر أن مركز الأزهر للتدريب والتطوير كان قد عقد عديدًا من الدورات التدريبية لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بمختلف كليات الجامعة بالقاهرة والأقاليم، وتوقف لمدة؛ بسبب جائحة كورونا، وقد استأنف المركز دوراته التدريبية، مع الالتزام التام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة جائحة كورونا.

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جامعة الأزهر الدورة التدريبية جامعة كامبردج مهارات القيادة وادر بشرية

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