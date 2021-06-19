محكوم عليه بـ 16 مؤبد.. تفاصيل مقتل عنصر إجرامى وإصابة شقيقه في السمطا

فى مواجهة مع قوات الشرطة

لقى عنصر إجرامى شديد الخطورة مصرعه فى تبادل اطلاق النار فى حملة أمنية لضبط المتهم لترويجه المواد المخدرة عبر فيس بوك.

استهدفت مأمورية برئاسة قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية ومشاركة مفتشي القطاع وضباط إدارة البحث الجنائي مدعومين بمجموعات قتالية من قطاع الأمن المركزي لضبط عنصراجرامي مطلوب التنفيذ عليه ( فـي 25 جناية ما بين "سرقة بالإكراه، سلاح سرقة "- بإجمالي سنوات سجن " 16 مؤبد - 69 سنة ) بمنطقه زراعية متاخمة لمسكنه بنجع الخطاطبة بقرية السمطا قبلي دائرة مركز دشنا ولدى استشعاره بالقوات بادر وشقيقه (جمال 17 سنة - عاطل) بإطلاق الأعيرة النارية تجاهها فبادلتهما بالمثل وتمكنت القوات من إسكات مصدر النيران وإحكام السيطرة الأمنية .

أسفر ذلك عن مصرع العنصر وعثر بجوار جثته على (بندقية آلية وبخزينتها 5طلقات- 2 هاتف محمول) كما عُثر علي كمية من المخدرات- مبلغ مالي ) وعثر علي رشاش متعدد – بندقية آلية وبخزينتها 25 طلقة ).

وتمكن شقيقه من الهرب متخلياًعن(بندقية آلية و21 طلقة من ذات العيار "ضُبطت").

فى وقت لاحق توجه المتهم لمستشفى قنا العام مُصاباً بعيارين ناريين بالقدم اليمنى “تم التحفظ عليه وتعيين الحراسة اللازمة”.

​أخطرت النيابة العامة لتولي التحقيق .