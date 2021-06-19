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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

بالخطوات.. طريقة الحفاظ على البشرة في فصل الصيف ..فيديو

الدكتورة دينا أبو
الدكتورة دينا أبو السعود

شرحت الدكتورة "دينا أبو السعود"، خطوات الحفاظ على نضارة البشرة ، خلال فصل الصيف ، موضحة أن أهم تلك الخطوات عدم التعرض لفترات طويلة لأشعة الشمس الضارة ، وشرب الكثير من الماء ، واستخدام واقي شمس ، إلى جانب استخدام كريم " بينكي ".

 

وأشارت  الدكتورة  "السعود"، خلال لقائها في برنامج "تتبيلة"، والمذاع على فضائية "صدى البلد"، أن كريم "بينكي" طبيعي 100% بجميع مكوناته من الطبيعية، ومن أهم مكوناته العرقسوس.

 

وتابعت أن كريم "بينكي" يحتوي على فيتامينات مثل فيتامين "سي"، وفيتامين "B" و"A"، كما أنه مناسب لأصحاب البشرة الدهنية.

 

وأوضحت أن مستخلص الشاي الأخضر المتوافر بالكريم يساعد على سحب الدهون الزائدة بالبشرة.

 

وتابعت أن الإنسان الطبيعي عليه أن يتناول ما لا يقل عن لترين مياه يوميًا،  والبعض يتناسى شرب المياه بصورة كبيرة، ولهذا عليه أن يصطحب معه المياه عند خروج، لتذكر شرب المياه باستمرار، قائلة "لازم أشرب مياه ، مش عشان بشتري فقط، الكلى محتاجة مياه ، وشعري محتاج مياه". 

 

تعانى صاحبات البشرة الدهنية من مشاكل كثيرة جدا منها ظهور الحبوب بشكل كبير جدا التى حتى بعد التمكن من علاجها لا تزول آثارها بسهولة من على البشرة.

 

كما تتسبب طبيعة البشرة الدهنية التى تجعلها تفرز الكثير من الزيوت والدهون الطبيعية على سطح الجلد فى ظهور ما يعرف بـ المسام الواسعة التى تشوه جمال ونضارة البشرة بصورة كبيرة .

 

ولا تقتصر مشاكل البشرة الدهنية عند هذا الحد بل هناك الكثير من المشاكل التى تتعرض لها مثل الرؤوس السوداء والرؤوس البيضاء.

 

ورغم كل هذه المشاكل إلا أن البشرة الدهنية تتميز بشبابها الدائم فهى أكثرنوع بشرة تتأخر فى ظهور علامات الشيخوخة ولا تظهر عليها التجاعيد فى سن مبكرة إلا فى حالات نادرة جدا .

 

وللتمكن من العيش بتناغم مع البشرة الدهنية والاستمتاع بمميزاتها والتخلص من أضرارها ، نقدم لكم مجموعة من الوصفات الطبيعية لعلاج البشرة الدهنية وحمايتها من أشهر مشكلاتها ، وذلك وفقا لما جاء فى موقع “ boldsky”

 

ماسك زيت شجرة الشاي ودقيق الشوفان

اخلطي ملعقة كبيرة من دقيق الشوفان مع 3 قطرات من زيت الشاي وملعقة صغيرة من ماء الورد ثم ضعي ماسك زيت شجرة الشاي بلطف على البشرة واتركيه لمدة 10 دقائق ثم اغسليه.

يستخد هذا الماسك مرة واحدة فقط  فى الشهر لأصحاب البشرة الدهنية.


ماسك الزبادي والكركم 
 

يساعد ماسك الزبادي والكركم على تبييض البشرة ومنع تراكم الدهون على الوجه ، ويمكن أن يساعد استعماله بشكل منتظم ومستمر في علاج منطقة T الدهنية ويحافظ أيضًا على رطوبة البشرة ونضارتها ويحمى من ظهور الخطوط التعبيرية.

احضري نصف كوب من الزبادي غير المحلى ثم ضعي ملعقة ليمون وملعقة عسل وملعقة كركم، وامزجى جميع المكونات جيدا.

اغسلي وجهك جيدا بالماء الفاتر ثم جففيه وبعد ذلك ضعي عليه ماسك الزبادي والكركم وانتظرى 15 دقيقة تقريبا ثم اغسلي وجهك بالماء وجففيه بلطف باستخدام منشفة قطنية.

 

ماسك التفاح والعسل 
 

احضرى قطع صغيرة وقليلة من التفاح دون تقشيره واهرسيها حتى تصبح ناعمة ثم امزجي معها عسل النحل وقلبيهم جيدا لعمل عجينة متجانسة.

 

اغسلي وجهك جيدا بالماء الفاتر ثم جففيه جيدا وبعد ذلك ضعى ماسك التفاح والعسل على الوجه لمدة 15 دقيقة تقريبا وبعد ذلك جففي وجهك جيدا.

 

يعمل ماسك التفاح والعسل على تنظيف مسام الوجه مما يمنع ظهور مشاكل البشرة ويضفى الوجه النضارة والجمال.

البشرة نضارة البشرة اخبار التوك شو الدكتورة دينا أبو السعود واقي الشمس

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