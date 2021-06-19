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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

لعب 4 مواجهات ضد الماكينات خسرهم جميعا ولم يسجل

مجموعة الموت.. كابوس مزعج يطارد رونالدو قبل مواجهة ألمانيا في يورو 2020

كريستيانو رونالدو
كريستيانو رونالدو نجم منتخب البرتغال

يترقب عشاق كرة القدم العالمية، مواجهة من العيار الثقيل، اليوم، السبت، بين ألمانيا والبرتغال، على ملعب أليانز أرينا، ضمن منافسات الجولة الثانية، من دور المجموعات، من بطولة يورو 2020.

موعد مباراة ألمانيا ضد البرتغال والقنوات الناقلة:

تقام ألمانيا ضد البرتغال في تمام السادسة مساء، بتوقيت القاهرة، وتذاع عبر قنوات beIN Sports HD 2 Max، و beIN Sports HD 1 Max، و beIN 4K HDR،  بتعليق خليل البلوشي.

 

ألمانيا ضد البرتغال:

المجموعة السادسة في يورو 2020، أو مجموعة الموت كما يطلق عليها، تضم كلا من ألمانيا “ بطل كأس العالم 2014” والبرتغال بطل “ يورو 2016”، وفرنسا “ بطل مونديال 2018"، بالإضافة إلى منتخب المجر.

 

يدخل منتخب ألمانيا بقيادة مدربه يواكيم لوف مباراة اليوم، تحت شعار لا بديل عن الفوز، لتجنب صدمة الخروج المبكر من دور المجموعات، مثلما حدث للماكينات في بطولة كأس العالم 2018.

 

وسقط منتخب ألمانيا أمام نظيره الفرنسي، بهدف دون رد، الثلاثاء الماضي، في افتتاح مبارياته ببطولة يورو 2020.

 

على الجانب الآخر يطمح منتخب البرتغال بقيادة قائده كريستيانو رونالدو، في تحقيق الفوز في مباراة اليوم، لحسم التأهل إلى دور الـ 16.

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وتفوق البرتغال على المجر، بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي أقيمت على ملعب بوشكاش آرينا.

 

كريستيانو رونالدو سجل الهدفين الثاني والثالث للبرتغال، ليؤكد انتصار أبطال أوروبا، في أول مباراة في مشوارهم للدفاع عن لقبهم القاري.

هدفا  كريستيانو رونالدو، ومشاركته فقط في المباراة، كتبت العديد من الأرقام القياسية، سواء المتعلقة ببطولة كأس الأمم الأوروبية أو غير ذلك:

1- رونالدو أصبح هداف بطولة كأس الأمم الأوروبية على مر التاريخ بتسجيله 11 هدفًا، متفوقًا على الفرنسي ميشيل بلاتيني الذي سجل 9 أهداف
2- رونالدو أصبح أول لاعب يشارك في 5 نسخ مختلفة لبطولة كأس الأمم الأوروبية “ يورو 2020”
3- رونالدو شارك في المباراة الـ 22 له في كأس الأمم الأوروبية كأكثر لاعب يشارك في المباريات في اليورو
4- رونالدو أصبح أكثر لاعب أوروبي يشارك في مباريات في البطولات الدولية الكبرى ( كأس العالم وأمم أوروبا) حيث لعب  39 مع البرتغال، متفوقًا على الألماني باستيان شفانيتشيجر الذي لعب 38 مباراة مع المانشفت.
5- رونالدو أصبح أكبر لاعب يسجل هدفين في مباراة واحيد ببطولة كأس الأمم الأوروبية بعمر 36 عامًا و130 يومًا متفوقًا على الأوكراني شيفتشينكو الذي سجل هدفين في شباك السويد بعمر 35 عامًا و256 يومًا

 

تاريخ أسود يطارد كريستيانو رونالدو قبل مواجهة ألمانيا:

منتخب ألمانيا يمثل كابوسا بالنسبة لـ كريستيانو رونالدو، حيث لعب الدون 4 مواجهات ضد الماكينات، خسرهم جميعا، ولم يسجل أي هدف.

 

المباراة الأولى لـ كريستيانو رونالدو ضد ألمانيا، كانت في لقاء تحديد المركز الثالث والرابع ببطولة كأس العالم 2006، وخسر منتخب البرتغال 3 - 1.

المواجهة الثانية، كانت في بطولة أمم أوروبا، 2008، وخسر منتخب البرتغال 3-2.

اللقاء الثالث، كان في بطولة أمم أوروبا 2012، وفاز منتخب ألمانيا على رونالدو ورفاقه، بهدف نظيف.

آخر مواجهة كانت في كأس العالم 2014، واكتسحت الماكينات الألمانية منتخب البرتغال بأربعة أهداف نظيفة.

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