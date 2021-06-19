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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

ورشة لبناء قدرات الشباب.. الأسقفية تواصل فعاليات "معاً من أجل تنمية مصر" بالمنيا

فعاليات معاً من أجل
فعاليات "معاً من أجل تنمية مصر" بالمنيا

يواصل شباب مشروع معاً من أجل تنمية مصر نشاطه بالمنيا بتنفيذ ورشة لبناء القدرات  بمشاركة ١٨  من الشباب بقرية دير جبل الطير وبنى خالد بمركز سمالوط بالمنيا.  


وذكرت الكنيسة الأسقفية التى ترعى المشروع فى بيان لها: نظم شباب المبادرة  هذه الورشة والتى تتناول كيفية صنع واتخاذ القرار وتوضيح لأهمية التفكير المشترك  وتنظيم الوقت معًا إذ شارك شباب القريتين سويا في مجموعات للتطبيق  العملى.


وأضافت الكنيسة: شارك الشباب فى اللقاء اثنين من مجلس إدارة جمعية تنمية المجتمع ببنى خالد وهما رئيس مجلس الإدارة وأمين الصندوق وكانت مشاركتهما محفزة للفريق وداعمة على المستويين النفسي والاجتماعي .

يقام المشروع تحت رعاية إقليم الكنيسة الأسقفية الأنجليكانية فى مصر وشمال إفريقيا والقرن الإفريقى ومؤسسة مصر الخير.  

من المقرر أن يشمل المشروع  مجموعة من المبادرات والفعاليات فى محافظات القاهرة، والإسكندرية، والمنيا و مدينتي السادات و منوف بمحافظة المنوفية.  


يهدف المشروع إلى إقامة علاقات وصداقات قوية وحقيقية بين الشباب، وتنمية قدراتهم ورفع الوعى الثقافى والحضارى لديهم، بالإضافة إلى اشتراك المتدربين معا فى تنفيذ مبادرات عملية تعود بالنفع على مجتمعاتهم المحلية، بهدف الوصول إلى درجة من التكامل وجودة العمل عن طريق التواصل مع الهيئات الحكومية ومنظمات المجتمع المدنى التى تعمل فى ذات الاتجاه الذى ترتبط به مبادرتهم.

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تنمية مصر دير جبل الطير الورشة كيفية صنع واتخاذ القرار الكنيسة

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