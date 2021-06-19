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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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الشيخ خالد عمران: كثير من حالات تعدد الزوجات بها ظلم

الشيخ خالد عمران
الشيخ خالد عمران أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية

قال الشيخ خالد عمران أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية: إن هناك بعض الأشخاص يقومون باستخدام حجج دينية لأفكار وعادات ربما كثيراً يكون بها ظلم واستعمالها خاطئ.

 

وأضاف عمران خلال حواره ببرنامج صباحك مصري المذاع على فضائية ام بي سي مصر2، أن الشرع سمح للرجل أن يتزوج زوجة واحدة وهذا الأصل،مشيراً إلى أن فى بعض حالات معينة من الممكن ان نقول له ان يصلح التعدد فى الزواج.

 

وأوضح عمران أنه يوجد بعض الأشخاص يستغلون نصوص وبعض المعلومات موضعه  فى مكان خاطئ  ويقومون بظلم الزوجات،مشيراً إلى ان كثير من الحالات بيصل الظلم  مداه من خلال التعدد لمجرد كيد فى الزوجة الاولى وهو استخدام الحق فليس موضعه.

 

ولفت إلى أن بعض التيارات التى تلاعبت بالدين فى السياسة وفى الاجتماع والأخلاق.

ومن جانبه أكدت الدكتورة منى حمدي استشاري الصحة النفسية والإرشاد الأسري،أن المرأة كائن ضعيف وهش ولا تقبل بتعدد الزوجات لأنه يصيبها بالحزن الشديد.

تعدد الزوجات الشيخ خالد عمران حجج دينية عادات استعمال خاطىء

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