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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تفاصيل فعاليات بطولة السباحة المقامة بالمدينة الرياضية في العاصمة الإدارية

ياسر إدريس، رئيس
ياسر إدريس، رئيس اتحاد السباحة

قال ياسر إدريس، رئيس اتحاد السباحة، إن بطولة السباحة المقامة بالمدينة الرياضية بالعاصمة الإدارية مقسمة على مرحلتين، مرحلة خاصة بعمر الـ 14 عام وأخري لعمر الـ 15، موضحا عدد المشاركين في هذه البطول كبير، منوها بسباق 50 متر حر مشترك به أكثر من 3 آلاف سباح.
 

وأشاد إدريس، بالمدينة الرياضية وحمامات السباحة المتواجدة بها، متابعا: الحمامات ساهمت في استيعاب القدر والعدد الكبير، موضحا بطولة السباحة هي أول بطولة تقام داخل العاصمة الإدارية الجديدة وهذا شرف للجميع.
 

وأضاف رئيس اتحاد السياحة، خلال حواره على قناة “إكسترا نيوز”، “في البداية كان هناك تخوف من بعد المسافة بين القاهرة والعاصمة، ولكننا تفاجئنا بقرب المسافة وتوفر وسائل المواصلات”، متابعا: الكل أشاد بالمنشآت والمدينة الرياضية ستكون من اقوى المدن الرياضية عالميا.
 

وأشار إلى أن البطولة مقسمة إلى مرحلتين مرحلة بعمر الـ14 وستنتهي يوم الثلاثاء القادم، ومرحلة الـ15 عاما التي ستنتهي الثلاثاء بعد القادم، موضحا أن الفائزين سيتم تكريمهم عن طريق الميداليات والكؤوس.

وفي إطار الاحتفالات بثورة ٣٠ يونيو وبرعاية وحضور الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، ينظم الاتحاد المصري لرياضات الشارع واللياقة البدنية "ستريت وورك أوت "، بالاشتراك مع شعبة المصورين الصحفيين بنقابة الصحفيين ضمن فعاليات مهرجان العاصمة الإدارية الرياضي، المقرر يوم الجمعة الموافق 25 يونيو الجاري بالمدينة الرياضية بالعاصمة الإدارية مسابقة  للتصوير الصحفي في فرعين.
الفرع الأول بعنوان "أفضل صورة للعاصمة الإدارية"
الفرع الثاني بعنوان "أفضل صورة لمنافسات رياضة الشارع واللياقة البدنية "ستريت وورك أوت"
التفاصيل:
الفرع الأول بعنوان "أفضل صورة للعاصمة الإدارية"
يتقدم المتسابق منذ إعلان هذه المسابقة بإرسال عدد ٥ صور عن العاصمة الإدارية الجديدة وحتي منتصف ليل الخميس 17-6-2021 علي البريد الإلكتروني 
[email protected]
الفرع الثاني بعنوان "أفضل صورة لمنافسات ستريت وورك أوت"
يشارك المصور بنفسه في تغطية بطولة الجمهورية والمؤهلة لبطولة العالم بروسيا  المقامة يوم السبت ١٩ يونيو ٢٠٢١ أثناء المهرجان، وسيسمح للمصورين تصوير ساعة من البطولة وبعد الإنتهاء  مباشرة يرسل عدد ٥ صور ليتم تحكيمهم أثناء المهرجان وإعلان النتيجة في نفس اليوم.
ترسل الصور علي البريد الالكتروني [email protected]
أو تسلم باليد لأعضاء مكتب الشعبة المصورين المتواجدين بالحدث 
شروط المسابقة:
يجب أن تكون الصورة من تصوير المشارك نفسه
١-المسابقة مفتوحة لكل المصورين في مصر من المحترفين والهواة.
٢- ترسل الأعمال بحجم لا يقل عن ٢ ميجابايت ولا يزيد عن ٥ ميجا بايت 
٣-لا يسمح بأى توقيع علي الصورة 
٤- التعديلات المسموحة لا تزيد عن ضبط الإضاءة والقطع والألوان بدون حذف أو إضافة عناصر للصورة الأصلية.
الجوائز 
شهادات تقدير من الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة وجوائز مالية لاصحاب المراكز الثلاثة الأولي في كل فرع من فرعي المسابقة.
لجنة التحكيم
١- الأستاذ والمصور الصحفي القدير حسام دياب
٢-الأستاذ والمصور الصحفي الكبير اسامة عبد النبى
٣- الأستاذ والمصور الصحفي الكبير، ورئيس شعبة المصورين بنقابة الصحفيين مجدى ابراهيم
 

ياسر إدريس رئيس اتحاد السباحة اتحاد السباحة العاصمة الادارية وزير الشباب والرياضة اخبار التوك شو

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