اليوم.. الكنيسة القبطية تحتفل بتذكار عيد الملاك ميخائيل

تحتفل الكنيسة القبطية الكاثوليكية اليوم السبت 19 يونيو 2021، الموافق 25 بؤونة 1737 للشهداء، بتذكار عيد الملاك ميخائيل رئيس جند الرب.

ويحمل اسم رئيس الملائكة ميخائيل، ست كنائس موزعة على الإيبارشيات السبعة في الكنيسة القبطية الكاثوليكية، وهي: “رئيس الملائكة ميخائيل بحدائق القبة فى القاهرة بالإيبارشية البطريريكية، والملاك ميخائيل بالهريف بأبو قرقاص بإيبارشية المنيا، والملاك ميخائيل ببنى شقير بمنفلوط بإيبارشية أسيوط، ورئيس الملائكة ميخائيل بنجع الصياغ بإيبارشية الأقصر، ورئيس الملائكة بالريانية في أرمنت بإيبارشية الأقصر أيضًا، وأخيرًا الملاك ميخائيل بالعاشر من رمضان بإيبارشية الإسماعيلية”.



وقال مثلث الرحمات الأنبا الكسندروس إسكندر مطران أسيوط (1947 – 1964) فى كتابه الخالد “كنز المسيحى.. صلوات الكنيسة القبطية ”، عن الملاك ميخائيل رئيس الملائكة: ”الملاك ميخائيل هو رئيس الملائكة واسمه يدل على غيرته، وسمو محبته وعلو قداسته أنه لدى تمرد لوسيفيروس فى ملكوت السماوات صاح ” م ك تل ” أى من مثل الله، وانقض على إبليس وملائكته، وطرحهم فى هاوية الجحيم".

وأضاف: “اعتبر فى العهد القديم الحارس القوى لشعب الله وذراع الرب المحارب”، وقد لجأت الكنيسة المقدسة منذ تأسيسها إلى حمايته وعرفت فيه المدافع عنها، ولقد اختارته المسيحية القبطية بنوع خاص منذ نشأتها حارساً وشفيعاً لها، وكرست له المعابد والمدارس بل وكل الحياة فى جميع أنحاء البلاد، ولما كان النيل هو رمز كيانها فقد أقامته حارساً لنهر النيل ومزروعاتها، ولذلك حولت 12 بؤونة وهو الاحتفال بالنقطة، أى بدء الفيضان إلى يوم عيد له تقام فيه الصلوات والقداديس وتوزع الصدقات على المساكين والفقراء.