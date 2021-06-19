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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

جاماليا الروسي: إعادة التطعيم بلقاح سبوتنيك V عملية آمنة تمامًا

لقاح كورونا
لقاح كورونا

 أكد مدير مركز (جاماليا) الروسي العلمي للأوبئة ألكسندر جينتسبورج، أن إعادة التطعيم مرة أخرى بلقاح "سبوتنيك V" تعتبر عملية آمنة تماما.


وأوضح جينتسبورج - في تصريح صحفي اليوم السبت - أن لقاح "سبوتنيك لايت" الروسي، الذي يتألف من مكون واحد، هو الأنسب لتكرار التطعيم، مشيرا إلى أن تكرار التطعيم باستخدام لقاح "سبوتنيك لايت" سيرفع مستوى الأجسام المضادة وسيوفر الحماية ضد جميع طفرات فيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19).


وأضاف: "يمكن إعادة التطعيم باستخدام لقاح "سبوتنيك V" أيضا، حيث لا توجد مشاكل إطلاقا في هذا الأمر"، موضحا أنه تم تسجيل اللقاح أحادي المكون "سبوتنيك لايت"، المخصص ضمن أمور أخرى لرفع مستوى الأجسام المضادة بعد عملية التطعيم الأولى أو بعد الشفاء من المرض.
 

كورونا روسيا التطعيم سبوتنيك V

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