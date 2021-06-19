على طريقة جدتي .. وصفة الحمام المحشي بالفريك |فيديو
قدمت الشيف "نورهان ميشيل " ، خلال برنامج "سفرة دايمة " ، والمذاع على فضائية " صدى البلد " ، طريقة وصفة " الحمام المحشي " .
مقادير وصفة " الحمام المحشي" :
حمام
ربع كيلو فريك
كبد حمام - رشة قرفة
سمنة
ملح
فلفل
كوب ونصف ماء
يعد الحمام المحشي فريك من أكثر الأكلات الشعبية الغنية بالبروتين الصحى المفيد للجسم ويحسن أداء بعض أجهزة الجسم .
ويمتلك الحمام المحشي فريك مذاقا مميزا لا مثيل له لكن لابد أن تجيد جميع النساء إعداده فى المنزل .
نقدم لكم طريقة عمل الحمام المحشي فريك بخطوات الشيف أسامة السيد مقدم برنامج من مطبخ أسامة بقناة سي بي سي سفرة .
مقادير الحمام المحشي فريك
حمام فريك
بصل
كزبرة خضراء
حبهان
مستكة
قرفة
زبدة
ملح
فلفل أسود
ماء
زيت
طريقة عمل الحمام المحشي فريك
* اسلقي الحمام في ماء وحبهان وبصل وملح وضعي الزبدة والمستكة والحبهان والبصل المفروم في حله علي النار
* ضعي الفريك والفلفل الأسود والقرفة والماء بحيث يكون ضعف كمية الفريك واتركيه للنضج ثم احشي الحمام بخلطة الفريك ولفي الحمام في ورق البلاستيك ثم لفيه في ورق الفويل واسلقيهم
* حمري الحمام بعد التخلص من ورق البلاستيك والفويل في حله بها كمية من السمنة وقدمي الحمام المحشي فريك.