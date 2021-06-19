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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

على طريقة جدتي .. وصفة الحمام المحشي بالفريك |فيديو

الحمام المحشي
الحمام المحشي

قدمت الشيف "نورهان ميشيل " ، خلال برنامج "سفرة دايمة " ، والمذاع على فضائية " صدى البلد " ، طريقة وصفة " الحمام المحشي " .

مقادير وصفة " الحمام المحشي" :

حمام 
ربع كيلو فريك 
كبد حمام - رشة قرفة 
سمنة 
ملح 
فلفل 
كوب ونصف ماء

يعد  الحمام المحشي فريك من أكثر الأكلات الشعبية الغنية بالبروتين الصحى المفيد للجسم ويحسن أداء بعض أجهزة الجسم .

ويمتلك الحمام المحشي فريك مذاقا مميزا لا مثيل له لكن لابد أن تجيد جميع النساء إعداده فى المنزل .

نقدم لكم طريقة عمل الحمام المحشي فريك بخطوات الشيف أسامة السيد مقدم برنامج من مطبخ أسامة بقناة سي بي سي سفرة .

مقادير الحمام المحشي فريك

حمام فريك

بصل

كزبرة خضراء

حبهان

مستكة

قرفة

زبدة

ملح

فلفل أسود

ماء

زيت


طريقة عمل الحمام المحشي فريك

* اسلقي الحمام في ماء وحبهان وبصل وملح وضعي الزبدة والمستكة والحبهان والبصل المفروم في حله علي النار

* ضعي الفريك والفلفل الأسود والقرفة والماء بحيث يكون ضعف كمية الفريك واتركيه للنضج ثم احشي الحمام بخلطة الفريك ولفي الحمام في ورق البلاستيك ثم لفيه في ورق الفويل واسلقيهم

* حمري الحمام بعد التخلص من ورق البلاستيك والفويل في حله بها كمية من السمنة وقدمي الحمام المحشي فريك.

الحمام المحشي اخبار التوك شو نورهان ميشيل سفرة دايمة حمام

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