على طريقة جدتي .. وصفة الحمام المحشي بالفريك |فيديو

قدمت الشيف "نورهان ميشيل " ، خلال برنامج "سفرة دايمة " ، والمذاع على فضائية " صدى البلد " ، طريقة وصفة " الحمام المحشي " .

مقادير وصفة " الحمام المحشي" :

حمام

ربع كيلو فريك

كبد حمام - رشة قرفة

سمنة

ملح

فلفل

كوب ونصف ماء

يعد الحمام المحشي فريك من أكثر الأكلات الشعبية الغنية بالبروتين الصحى المفيد للجسم ويحسن أداء بعض أجهزة الجسم .

ويمتلك الحمام المحشي فريك مذاقا مميزا لا مثيل له لكن لابد أن تجيد جميع النساء إعداده فى المنزل .

نقدم لكم طريقة عمل الحمام المحشي فريك بخطوات الشيف أسامة السيد مقدم برنامج من مطبخ أسامة بقناة سي بي سي سفرة .

مقادير الحمام المحشي فريك

حمام فريك

بصل

كزبرة خضراء

حبهان

مستكة

قرفة

زبدة

ملح

فلفل أسود

ماء

زيت



طريقة عمل الحمام المحشي فريك

* اسلقي الحمام في ماء وحبهان وبصل وملح وضعي الزبدة والمستكة والحبهان والبصل المفروم في حله علي النار

* ضعي الفريك والفلفل الأسود والقرفة والماء بحيث يكون ضعف كمية الفريك واتركيه للنضج ثم احشي الحمام بخلطة الفريك ولفي الحمام في ورق البلاستيك ثم لفيه في ورق الفويل واسلقيهم

* حمري الحمام بعد التخلص من ورق البلاستيك والفويل في حله بها كمية من السمنة وقدمي الحمام المحشي فريك.