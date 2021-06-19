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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مقابل40 جنيها.. تفعيل خدمة تغليف حقائب المسافرين في مطار القاهرة.. صور

صدى البلد

بدأت شركة ميناء القاهرة الجوي برئاسة المحاسب مجدي إسحاق، تشغيل ماكينة تغليف الحقائب للمسافرين على متن الرحلات الدولية بالصالة الموسمية ومبني الركاب رقم 3، وستقوم بتشغيلها بمباني الركاب رقم 1 و2  بداية من الشهر المقبل لتصبح الخدمة مفعلة في جميع صالات مطار القاهرة.

وقالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة الدولي، إنه وفقا لتوجيهات وزير الطيران المدنى تم إسناد مشروع تغليف حقائب المسافرين للمحاسب منقذ رضوان رئيس بارك المطار، وذلك يمثل خطوة جديدة لزيادة دخل قطاع الطيران خاصة فى ظل جائحة كرونا.

وأضافت المصادر أنه بدأ التشغيل الذاتى لتغليف الحقائب في الصاله الموسمية ومبني الركاب رقم 3، وسيتم تطبيقه في مبني الركاب رقم 2 الجديد، ومبني رقم1 المعروف بالمطار القديم خلال الشهر المقبل نظراً لكثافة التشغيل بتلك المباني، خاصة أن المسافر يفضل دائما تغليف حقائب السفر منعا لتعرضها للخدش والسرقة.

ووفقا للمصادر، تبلغ تكلفة تغليف الحقيبة داخل مبنى ركاب مطار القاهرة الدولي من 40 إلى 80 جنيها حسب حجم الحقيبة.

وتتخذ سلطات مطار القاهرة الدولي جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشى فيروس كورونا، و تقوم بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين.

وتلتزم المطارات المصرية بتطبيق قرار الحكومة ، الخاص بحظر دخول القادمين من الخارج من جميع الجنسيات دون حليل PCR بنتيجة سلبي قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة، ويستثني الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات .

تفشي فيروس كورونا الطيران المدني وزير الطيران المدني خدمة تغليف حقائب المسافرين مطار القاهرة الدولي تفعيل خدمة تغليف الحقائب

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