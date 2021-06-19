وزير الصحة الألماني: قيود كورونا في المدارس ستظل قيد التطبيق لبعض الوقت

قال وزير الصحة الألماني ينس شبان اليوم السبت إن قيود فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في المدارس الألماني يجب أن تظل قيد التطبيق لبعض الوقت في المستقبل.



وأضاف وزير الصحة الألماني - في تصريح صحفي - "لن نكون قادرين على العودة إلى المدارس بشكل تام دون (تطبيق) إجراءات وقائية".



وأشار إلى أن تلك الإجراءات قد تتضمن ارتداء إجباري لأقنعة الوجه الطبية في الفصول الدراسية أو ربما الإبقاء على نظام التدريس بالتناوب خلال فصلي الخريف والشتاء، وذلك رغم الإصابات القليلة بالفيروس في ألمانيا حاليا، وذلك حسبم أوردت صحيفة (جارديان) البريطانية.

