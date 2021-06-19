تعرف على صوم الرسل عند الأقباط الأرثوذكس

يصوم الأقباط الأرثوذكس صوم الرسل، وهو أول صوم صامته الكنيسة المسيحية الأولى و يعد من أقدم الأصوام التي عرفتها المسيحية, المسمى أيضاً صوم الرسل القديسين، أو صوم بطرس وبولس، أو أحياناً صوم القديس بطرس هو صوم تتبعه الكنيسة الأرثوذكسية يبدأ في اليوم الثاني بعد عيد العنصرة.

المأكولات الغير مسموح بها في الصيام:

اللحوم الحمراء و‌الدواجن ومنتجات اللحوم والبيض و‌منتجات الألبان.

مدة الصيام:

مدة الصوم متغيرة، ويحدده تاريخ عيد القيامة (عيد الفصح). بعد 8 أسابيع من عيد الفصح.

يستمر الصوم حتى 29 يونيو، عيد الرسولين بطرس و‌بولس. بمعنى آخر، اعتماداً على تاريخ الفصح، يمكن أن يبدأ صوم الرسل في وقت مبكر من 18 مايو أو حتى 21 يونيو. وبالتالي، قد تصل المدة إلى ثمانية أيام أو إلى 42 يوماً.

يذكر أنه سينتهي صيام الرسل في ١٢ يوليو المقبل بعيد الرسولين بطرس وبولس.