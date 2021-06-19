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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السعودية تسجل 1153 إصابة جديدة بـ كورونا خلال يوم

كورونا السعودية
كورونا السعودية

أعلنت وزارة الصحة السعودية عن تسجيل (1153) إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ليرتفع إجمالي 473112 منذ بداية الجائحة وحتي الأن.

وسجلت الصحة السعودية في تقريرها اليومي عن الوضع الوبائي بالمملكة (13) حالات وفيات خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالي الوفيات بالبلاد حتي الأن الي 7663.

 ورصدت الصحة السعودية (1145) حالة تعافي ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية (454,404) حالة .

وكان مسؤولون في مراكز لقاحات فيروس كورونا "كوفيد-19" في السعودية، كشف موعد إتاحة الجرعة الثانية من لقاح كورونا للجميع.

ونقلت قناة "الإخبارية" السعودية، عن مسؤولين في أحد مراكز لقاحات كورونا في الرياض قوله إنه اعتبارا من شهر يوليو المقبل، ستكون الجرعة الثانية متاحة للجميع.

وأكد مراسل القناة أنه مع بداية شهر يوليو المقبل، ستكون الجرعة الثانية من لقاح كورونا، متاحة للجميع في المملكة.

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الصحة السعودية تزف بشرى سارة بشأن الجرعة الثانية من لقاح كورونا

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كانت وزارة الصحة السعودية أعلنت ارتفاع نسبة من تلقوا الجرعة الثانية من لقاح كورونا، ممن يبلغون 60 عاما فأكثر، حيث وصلت إلى ما يزيد عن 83%.


بدوره، قال وكيل وزارة الصحة المساعد للصحة الوقائية عبدالله عسيري، إن تأخر الجرعة الثانية من لقاح كورونا، يحفز المناعة بشكل أفضل في بعض اللقاحات.

وفي وقت سابق، أكد وزير الصحة السعودي توفيق الربيعة، أن قيادة المملكة حريصة على توفير اللقاحات عالية الفعالية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأوضح الوزير السعودي أن المملكة ستبدأ بإعطاء الجرعة الثانية من اللقاح حال توافره بكميات كبيرة.

وزير الصحة فيروس كورونا إصابة جديدة الوضع الوبائي السعودية

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