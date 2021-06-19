إصابة عامل في حادث تصادم دراجة بخارية وجرار زراعي بالسنبلاوين

أصيب عامل باشتباه ما بعد الارتجاج اثر حادث تصادم دراجة نارية وجرار زراعي علي طريق ( ميت غمر - السنبلاوين ) أمام قرية " كفرالروك "مركز السنبلاوين بمحافظة الدقهلية وتم نقله الى مستشفي الطورائ الجامعي بالمنصورة لخطورة حالته

وكان اخطارا قد ورد لمديرية امن الدقهلية ، يفيد بورود بلاغا لمركز شرطة السنبلاوين من مستشفى السنبلاوين العام بوصول المدعو "محمد السعيد عبدالفتاح إبراهيم الغريب" 21 سنة، عامل ، ومقيم قرية " كفر بهيدة " دائرة مركز ميت غمر مصابا بإشتباه مابعد الإرتجاج وجرح قطعي بالركبة اليسرى ( إدعاء حادث طريق ولا يمكن إستجوابه ) وتم تحويله لمستشفى الطوارئ المنصورة، لخطورة حالته

بانتقال الضباط والفحص وسؤال مرافقه المدعو "إسلام عصام السيد محمد عيسی " 19 سنة، طالب ، ومقيم بذات القرية قرر بأنه حال سيره بدراجته النارية ( بدون لوحات معدنية ) وبرفقته المصاب على طريق ( ميت غمر - السنبلاوين ) أمام قرية " كفرالروك " دائرة المركز ، أصطدم بجرار زراعي من الخلف ما أدى إلى حدوث إصابة المذكور وإنصرف قائد الجرار به من مكان الحادث

تحرر عن ذلك المحضر رقم 2021/5704 إدارى مركز شرطة السنبلاوين ، وجارى استكمال الفحص وضبط الجرار الزراعي وقائده والعرض على النيابة العامة .