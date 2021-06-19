إصابة عامل في حادث تصادم دراجة بخارية وجرار زراعي بالسنبلاوين
أصيب عامل باشتباه ما بعد الارتجاج اثر حادث تصادم دراجة نارية وجرار زراعي علي طريق ( ميت غمر - السنبلاوين ) أمام قرية " كفرالروك "مركز السنبلاوين بمحافظة الدقهلية وتم نقله الى مستشفي الطورائ الجامعي بالمنصورة لخطورة حالته
وكان اخطارا قد ورد لمديرية امن الدقهلية ، يفيد بورود بلاغا لمركز شرطة السنبلاوين من مستشفى السنبلاوين العام بوصول المدعو "محمد السعيد عبدالفتاح إبراهيم الغريب" 21 سنة، عامل ، ومقيم قرية " كفر بهيدة " دائرة مركز ميت غمر مصابا بإشتباه مابعد الإرتجاج وجرح قطعي بالركبة اليسرى ( إدعاء حادث طريق ولا يمكن إستجوابه ) وتم تحويله لمستشفى الطوارئ المنصورة، لخطورة حالته
بانتقال الضباط والفحص وسؤال مرافقه المدعو "إسلام عصام السيد محمد عيسی " 19 سنة، طالب ، ومقيم بذات القرية قرر بأنه حال سيره بدراجته النارية ( بدون لوحات معدنية ) وبرفقته المصاب على طريق ( ميت غمر - السنبلاوين ) أمام قرية " كفرالروك " دائرة المركز ، أصطدم بجرار زراعي من الخلف ما أدى إلى حدوث إصابة المذكور وإنصرف قائد الجرار به من مكان الحادث
تحرر عن ذلك المحضر رقم 2021/5704 إدارى مركز شرطة السنبلاوين ، وجارى استكمال الفحص وضبط الجرار الزراعي وقائده والعرض على النيابة العامة .